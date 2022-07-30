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Очень красиво! Азербайджанская миссия спасителей мира признана одной из лучших на Таллинском бале цветов (ВИДЕО, ФОТО)

Интересное Материалы 30 июля 2022 13:02 (UTC +04:00)
Очень красиво! Азербайджанская миссия спасителей мира признана одной из лучших на Таллинском бале цветов (ВИДЕО, ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Работа азербайджанского флориста Мехди Шарифа "Миссия возрождения - любовь спасет мир" признана лучшей в рамках Tallinna Lilleball. Lillekleit - Таллинского бала цветов и Международного конкурса флористов "Цветочное Платье 2022" в номинациях "Образ любви" и "Выбор Татьяны Тридворной", сообщает Trend Life.

Зрелищное мероприятие проходит в Таллине с 1999 года. Автор идеи, главный вдохновитель и организатор Tallinna Lilleball. Lillekleit - дизайнер, флорист и декоратор Татьяна Тридворнова. В связи с пандемией коронавируса в прошлом году конкурс впервые прошел в онлайн-формате.

По словам Мехди Шарифа, идея работы навеяна происходящими в мире событиями, которые так или иначе отражаются на каждом из нас, и это - пандемия, войны и экономическая нестабильность.

"Согласно сюжету, в результате апокалипсиса мир превратился в выжженную пустыню, по которой под палящим солнцем странствует пара. У нее особая миссия - возродить этот мир. Пара несет с собой спасенные растения и надеется найти людей, которые смогут сохранить и приумножить наследие человечества в виде растений и цветов как символов природы, возрождения и начала новой жизни. Головные уборы героев выполнены в форме половины сердца и символизируют любовь. Декор обуви отражает процесс зарождения растений. В декорировании костюма использованы элементы CD-дисков, на которых были записи из мирной жизни. Несмотря на то, что диски повреждены, они являются памятью о прошлом и предпосылкой для восстановления мира по памяти", - сказал Trend Life флорист.

Видеограф - Руслан Мусаев, фотограф - Эльшад Гусейнов, модели - Тамерлан Меджидов и Сабина Мамедова, имидж - Наталья Исмайлова. Съемки прошли в Гобустанском государственном историко-художественном заповеднике.

Очень красиво! Азербайджанская миссия спасителей мира признана одной из лучших на Таллинском бале цветов (ВИДЕО, ФОТО)
Очень красиво! Азербайджанская миссия спасителей мира признана одной из лучших на Таллинском бале цветов (ВИДЕО, ФОТО)
Очень красиво! Азербайджанская миссия спасителей мира признана одной из лучших на Таллинском бале цветов (ВИДЕО, ФОТО)
Очень красиво! Азербайджанская миссия спасителей мира признана одной из лучших на Таллинском бале цветов (ВИДЕО, ФОТО)
Очень красиво! Азербайджанская миссия спасителей мира признана одной из лучших на Таллинском бале цветов (ВИДЕО, ФОТО)
Очень красиво! Азербайджанская миссия спасителей мира признана одной из лучших на Таллинском бале цветов (ВИДЕО, ФОТО)
Очень красиво! Азербайджанская миссия спасителей мира признана одной из лучших на Таллинском бале цветов (ВИДЕО, ФОТО)
Очень красиво! Азербайджанская миссия спасителей мира признана одной из лучших на Таллинском бале цветов (ВИДЕО, ФОТО)
Очень красиво! Азербайджанская миссия спасителей мира признана одной из лучших на Таллинском бале цветов (ВИДЕО, ФОТО)
Очень красиво! Азербайджанская миссия спасителей мира признана одной из лучших на Таллинском бале цветов (ВИДЕО, ФОТО)
Очень красиво! Азербайджанская миссия спасителей мира признана одной из лучших на Таллинском бале цветов (ВИДЕО, ФОТО)
Очень красиво! Азербайджанская миссия спасителей мира признана одной из лучших на Таллинском бале цветов (ВИДЕО, ФОТО)
Очень красиво! Азербайджанская миссия спасителей мира признана одной из лучших на Таллинском бале цветов (ВИДЕО, ФОТО)
Очень красиво! Азербайджанская миссия спасителей мира признана одной из лучших на Таллинском бале цветов (ВИДЕО, ФОТО)
Очень красиво! Азербайджанская миссия спасителей мира признана одной из лучших на Таллинском бале цветов (ВИДЕО, ФОТО)
Очень красиво! Азербайджанская миссия спасителей мира признана одной из лучших на Таллинском бале цветов (ВИДЕО, ФОТО)
Очень красиво! Азербайджанская миссия спасителей мира признана одной из лучших на Таллинском бале цветов (ВИДЕО, ФОТО)
Очень красиво! Азербайджанская миссия спасителей мира признана одной из лучших на Таллинском бале цветов (ВИДЕО, ФОТО)
Очень красиво! Азербайджанская миссия спасителей мира признана одной из лучших на Таллинском бале цветов (ВИДЕО, ФОТО)
Очень красиво! Азербайджанская миссия спасителей мира признана одной из лучших на Таллинском бале цветов (ВИДЕО, ФОТО)
Очень красиво! Азербайджанская миссия спасителей мира признана одной из лучших на Таллинском бале цветов (ВИДЕО, ФОТО)
Очень красиво! Азербайджанская миссия спасителей мира признана одной из лучших на Таллинском бале цветов (ВИДЕО, ФОТО)
Очень красиво! Азербайджанская миссия спасителей мира признана одной из лучших на Таллинском бале цветов (ВИДЕО, ФОТО)
Очень красиво! Азербайджанская миссия спасителей мира признана одной из лучших на Таллинском бале цветов (ВИДЕО, ФОТО)
Очень красиво! Азербайджанская миссия спасителей мира признана одной из лучших на Таллинском бале цветов (ВИДЕО, ФОТО)
Очень красиво! Азербайджанская миссия спасителей мира признана одной из лучших на Таллинском бале цветов (ВИДЕО, ФОТО)
Очень красиво! Азербайджанская миссия спасителей мира признана одной из лучших на Таллинском бале цветов (ВИДЕО, ФОТО)
Очень красиво! Азербайджанская миссия спасителей мира признана одной из лучших на Таллинском бале цветов (ВИДЕО, ФОТО)
Очень красиво! Азербайджанская миссия спасителей мира признана одной из лучших на Таллинском бале цветов (ВИДЕО, ФОТО)
Очень красиво! Азербайджанская миссия спасителей мира признана одной из лучших на Таллинском бале цветов (ВИДЕО, ФОТО)
Очень красиво! Азербайджанская миссия спасителей мира признана одной из лучших на Таллинском бале цветов (ВИДЕО, ФОТО)
Очень красиво! Азербайджанская миссия спасителей мира признана одной из лучших на Таллинском бале цветов (ВИДЕО, ФОТО)
Очень красиво! Азербайджанская миссия спасителей мира признана одной из лучших на Таллинском бале цветов (ВИДЕО, ФОТО)
Очень красиво! Азербайджанская миссия спасителей мира признана одной из лучших на Таллинском бале цветов (ВИДЕО, ФОТО)
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