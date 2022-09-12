Работы азербайджанского флориста признаны одними из лучших в России (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Работы азербайджанского флориста, лауреата международных конкурсов Мехди Шарифа признаны одними из лучших в России на "Кубке Черноземья 2022", который прошел в Воронеже, сообщает Trend Life.

Конкурсантам необходимо было выполнить 4 задания – "Платье Императрицы", "Сад внутри тебя", "Регалия Императора" и "Лубок". По итогам, Мехди Шариф был удостоен серебряной медали, двух кубков с соответствующими дипломами от Сообщества флористов России и жюри проекта, а также диплома и медали от губернатора Воронежской области.

Победителем была признана Анна Балакова (Воронеж). Судьями были известные флористы России: Алена Чудопал, Марина Булатова, Анастасия Шехерина. Технический судья: Алла Забабурира.

"Для меня это был большой опыт, новые знакомства, я достиг еще одной цели . Мечтаю представить Азербайджан на европейском и мировом чемпионатах по флористике", - отметил Мехди Шариф.