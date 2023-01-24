Быть свободными или женатыми – трудный выбор Кямали Пириевой и Шахрияра Абилова (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В сети кинотеатров Park Cinema с 9 февраля стартует показ фильма "Evdə qalmış", снятого в жанре романтической комедии, сообщили Trend Life в Park Cinema.

Герои фильма в поисках настоящей любви, но по настоянию родителей должны жениться до 30 лет. Молодых людей, уставших от вопросов соседей и родственников - "Когда собираешься создать семью?", "Когда решишься?", сводят случайные события. Как они встретят свое 30-летие – свободными или женатыми? Как путь, который они выберут, чтобы избавиться от ярлыка "одиночки", изменит их жизнь?

В фильме снялись: народная артистка Гамида Омарова, заслуженная артистка Мехрибан Ханларова, актеры Кямаля Пириева, Шахрияр Абилов, Фируза Балаева, Кянан Юсифов, Санура Джафарова, Айгюн Акиф, Эльчин Мамедли, Нигяр Ахмедова, Рустам Рустамов и другие.

Режиссер-постановщик фильма - Валех Ахмедов.

Приобрести билеты на показ зрители могут, перейдя на сайт www.parkcinema.az, или в кассах кинотеатров Park Cinema.