Кто объявит результаты голосования от Азербайджана на "Евровидении-2023" и будет комментировать конкурс?

БАКУ /Trend Life/ - Результаты голосования от членов азербайджанского жюри – баллы участникам международного песенного конкурса "Евровидение-2023" объявит ведущая Общественного телевидения Азербайджана (İTV) Нармин Салманова.

Об этом Trend Life сообщили в пресс-службе Общественной телерадиовещательной компании (İTV), являющейся официальным вещателем конкурса в нашей стране.

Согласно правилам конкурса, ведущая в прямом эфире İTV объявит результаты голосования жюри от Азербайджана в финале "Евровидения".

Комментировать конкурс в эфире İTV будет ведущий Азер Сулейманлы.

Напомним, что представители Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023" - дуэт TuralTuranX (братья Турал и Туран Багмановы) выступят во второй части первого полуфинала конкурса под номером 12. На конкурсе дуэт TuralTuranX выступит с композицией Tell me more. Авторами песни являются сами исполнители.

"Евровидение-2023" пройдет в Ливерпуле, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал - 13 мая. Слоган "Евровидения-2023" - United By Music (Объединенные музыкой). Логотип представляет собой цепочку сердец, бьющихся в унисон.