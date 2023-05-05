Свобода и приключения: "Соник и друзья" в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 7 мая состоится показ интерактивного спектакля для детей "Соник и друзья", сообщает Trend Life.

Соник - главный персонаж серии видеоигр Sonic the Hedgehog, а также созданных на её основе комиксов, мультсериалов и полнометражных фильмов. Соник - живет по своим правилам, обожает свободу и приключения. Именно в увлекательные приключения вместе с Соником и его друзьями отправятся бакинские зрители. На этот раз, чтобы противостоять злодейским проискам, им придётся отправиться в загадочную страну.

Интерактивное представление принесет массу позитивных эмоций не только детям, но и взрослым. Любопытные обстоятельства, смешные казусы, козни недоброжелателей – зрители с интересом будут наблюдать как Соник и его друзья будут справляться со всеми ситуациями и решать спорные вопросы.

Представление несомненно станет прекрасным подарком для юных поклонников Соника, ведь встреча с любимым героем – это всегда праздник!

Билеты на мероприятие можно приобрести в кассах города и онлайн https://iticket.az/ru/events/kids/sonic-and-his-friends

Телефон для справок: (051) 303-35-40.

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