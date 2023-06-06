Африканские девушки исполняют азербайджанский танец в Анголе (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Павильон Азербайджана был представлен на Фестивале национальных культур в Луанде (Ангола), приуроченного ко Дню Африки, сообщила Trend Life руководитель общества дружбы Азербайджан-Нигерия Биллюра Байрамова-Бернард.

Гостей фестиваля встречали наши соотечественники, проживающие в Анголе, Ася Наджафова и Шахмир Софиев, а также африканские девушки в азербайджанских национальных костюмах. Была предоставлена подробная информация о древней истории и богатой культуре Азербайджана, преподнесены различные англоязычные книги с изображениями азербайджанских ковров, национальных костюмов и фотографий страны известного фотографа Резы Дегати. Африканские девушки также исполнили азербайджанский национальный танец на музыку великого композитора Узеира Гаджибейли из фильма "Не та, так эта" (Мешади Ибад).

"Фестиваль был организован для того, чтобы различные общины, проживающие в Анголе, могли представить и популяризировать свои страны, и поделиться с местным сообществом информацией о своей истории, культуре и национальной кухне", - отметила Биллюра Байрамова-Бернард.

В мероприятии с участием представителей более 25 стран приняли участие официальные лица Анголы, послы различных стран, представители известных компаний в Луанде.