Фуад Ахундов расскажет "Историю Баку для школьников"

БАКУ /Trend Life/ - В зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 17 марта в 11:00 состоится встреча с известным телеведущим, лингвистом, историком, экскурсоводом Фуадом Ахундовым под названием "История Баку для школьников", сообщает Trend Life.

Участники мероприятия узнают об истории азербайджанских женщин, добившихся большого успеха – это пианистки, художницы, оперные певицы, балерины, актрисы и т.д.

Фуад Ахундов не только большой знаток истории, но и прекрасный рассказчик. Неповторимый стиль, манера, в которой Фуад Ахундов излагает плоды своих исследований, очаровывают слушателей.

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке:

https://iticket.az/ru/events/concerts/fuad-akhundov-history-of-baku-for-schoolchildren/107001

Телефон для справок: (051) 303 35 40.

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