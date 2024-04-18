Представлена новая версия конкурсной песни Азербайджана на "Евровидении-2024" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На официальном канале международного песенного конкурса "Евровидение" в YouTube представлена новая версия (oktava version) азербайджанской конкурсной песни "Özünlə apar", сообщает Trend Life.

Напомним, что Азербайджан с песней "Özünlə apar" на "Евровидении-2024" представят Fahree (Фахри Исмаилов) и Илькин Довлатов.

Композиция "Özünlə apar" сочетает в себе синтез современной поп-музыки и традиционные этнические мотивы. Автор песни - Fahree (Фахри Исмаилов), также над конкурсной песней работали Мадо Салих, Эдгар Равин, Гасан Гейдар и Мила Милес.

Международный конкурс песни "Евровидение-2024" пройдет в шведском городе Мальмё. Полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а финал - 11 мая. Представители Азербайджана на "Евровидении-2024" - Fahree и Илькин Довлатов выступят под номером 12 во второй части первого полуфинала.

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