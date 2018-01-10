О том, что больше всего поразило азербайджанца на русском севере (ФОТО)

10 января 2018 14:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Молодой, но исключительно талантливый писатель и фотограф Рустам Гусейнов отправился на литературный форум в Пермь, а привез оттуда полноценную обзорную фотовыставку «Сердце Урала». О том, что больше всего поразило азербайджанца на русском севере, он рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством Дмитрия Савельева.

-Расскажите, пожалуйста, как Вы попали в проект Россотрудничества «Новое поколение»?

- Меня выбрали как молодого писателя, пишущего на русском языке. А когда я узнал, что речь идет о Перми, я сразу согласился стать участником программы, так как всегда хотел побывать на родине известного уральского писателя Павла Бажова. В свое время его цикл уральских сказов «Малахитовая шкатулка» произвел на меня колоссальное впечатление. В этом краю интересно все: и величественная тайга, и интересная история, и потрясающие люди. Ну, а для писателя это вообще кладезь вдохновения.

- Оправдались ли Ваши ожидания от поездки?

- Это не был мой первый визит в Россию, но на Урале раньше бывать не приходилось. И реальность превзошла все представляемое. Я ехал туда как писатель, но в итоге получил массу впечатлений не только для хорошей литературной работы. Я привез оттуда интересную фотовыставку, которая полюбилась многим. Отзывов было очень много, больше всего благодарили за то, как удалось показать красоту и самобытность этого края.

- Судя по Вашим фотографиям, самое сильное впечатление произвела уральская деревянная архитектура?

- Это уникальное по своему воздействию на творческого человека явление. Она интересна своей функциональностью, позволяющей выдержать очень суровые зимы с минимальным количеством энергозатрат. Ну и еще это очень красиво. Я был в Норвегии, видел их архитектуру, которая также очень функциональна, но такой эстетической красоты, как в Пермском краю, я не встречал. Суметь из дерева построить практичные функциональные дома без использования гвоздей, чтобы они еще отвечали высокому эстетическому вкусу… это высокое мастерство, что является редким явлением. Вот это меня больше всего и вдохновило во время поездки в эти прекрасные края.

- Можно ли сказать, что эта выставка по итогам путешествия стала новым этапом Вашего творческого становления?

- Выставленная серия работ отчасти напоминает творчество одного из самых моих любимых российских художников-графиков Мюда Мечева, особенно его «Калевалу». В юности я хотел создать что-либо подобное. Благодаря поездке в Пермь, которая стала возможна благодаря Россотрудничеству, это желание сбылось. Ну, и, кроме того, я познакомился с уникальной самобытной культурой, которая произвела на меня как на писателя самое неизгладимое впечатление. И получил огромное удовольствие от общения со своими российскими коллегами по литературному творчеству и читателями.

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Azernews Newspaper
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