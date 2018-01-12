Игорь Качаев: В Баку я встречал только доброту, радушие и желание помочь во всем (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заместитель декана факультета актерского искусства и режиссуры, доцент кафедры пластического воспитания и кафедры режиссуры Российского государственного института сценических искусств рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством Дмитрия Савельева о своей прошлогодней поездке в Баку, и выразил надежду на продолжение сотрудничества с азербайджанскими театрами.

- Вы активный участник программ Центра поддержки Русского театра за рубежом при Союзе театральных деятелей Российской Федерации под патронатом президента России. Расскажите, пожалуйста, с чего началась эта страница Вашей биографии. Как получилось, что в итоге этой осенью Вы оказались со своими мастер-классами в Баку?

- В 2006 году мне поступило предложение от Центра дать уроки в Алма-Ате. Тогда в Русский театр пришло много артистов из других театров города, пришли студенты театрального института. Это был интересный опыт. Его логичным продолжением стали поездки в другие страны: Литву, Эстонию, Украину, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Молдову. Кроме того, была довольно интенсивная работа в Международной летней театральной школе Союзе театральных деятелей Российской Федерации и плотное сотрудничество с театром-фестивалем Балтийский дом. Именно последний стал инициатором моей осенней поездки в Баку, в их Русский драматический театр, чтобы провести мастер-классы по сценическому движению для молодых актеров, артистов других театров республики, а также для студентов Государственного университета культуры и искусств.

- Чем Вам запомнилась столица Азербайджана?

- Это был мой первый визит в Азербайджан, и Баку поразил меня своими масштабами, гостеприимством и небывалым радушием. Я чувствовал себя как дома. Поразила архитектура – как старого Баку, так и нового. Кухня этого народа. Ну и, конечно, люди! Везде, начиная с аэропорта и заканчивая улицами города, я встречал только доброту, открытость, радушие и желание помочь во всем.

- А какое впечатление произвел Бакинский русский театр?

- У меня остались самые добрые воспоминания о коллективе Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна. Хочется особо отметить директора театра Адалята Гаджиева и его заместителя Валентину Резникову – очень положительные эмоции от организации мастер-классов. Все слаженно и отработанно. Хотя в этих тренингах были задействованы как артисты театра, так и студенты Университета искусств. Уроки проходили в театре и в университете. День был построен таким образом, что наряду с мастер-классами руководство театра организовало показ достопримечательностей Баку. Это было очень приятно, и организация всего была на самом высоком уровне.

- А стояла ли перед Вами языковая проблема, или общими были не только язык искусства, но и обычный разговорный?

- За то время, что велись мастер-классы, количество участников увеличилось втрое. Большинство занимающихся хорошо владели русским языком. Студенты в университете искусств вообще обучаются в двуязычной системе. Кстати, хотел бы выразить благодарность ректору Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Фарах Алиевой. Мы совместно с сотрудниками университета провели круглый стол, где очень продуктивно поделились опытом преподавания. Все преподаватели и ректор были деятельно заинтересованы в сотрудничестве. Они были очень рады тому, что спустя 20 лет наше профессиональное общение возобновляется на новом уровне.

- Планируете ли Вы продолжать сотрудничество с азербайджанскими театрами?

- У меня очень плотный график, но для азербайджанских коллег я всегда найду в нем место. Буду очень рад не только приехать с новым мастер-классом, но и принять участие в творческих проектах театров.

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