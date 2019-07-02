Заряжаю работы положительными нотами - мастер индивидуальных авторских кукол Туран Аслан (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Куклы, которые создает Туран Аслан, заставляют умилиться каждого, кто хотя бы раз их видел. А получить такую куклу в подарок мечтают не только юные девочки, но и взрослые барышни. Ведь Туран создает индивидуальных кукол с легким портретным сходством, так что у всех поклонников авторских текстильных кукол может появиться своя кукольная мини-копия. Туран не имеет художественного образования, она окончила Азербайджанский университет языков, и по профессии филолог. Но именно создание кукол доставляет ей огромное удовольствие, и приносит счастье всем у кого впоследствии эти куклы оказываются.

В рамках проекта Trend Life "Удивительные таланты рядом", главная цель которого - показать не известных широкой общественности талантливых и интересных людей, которыми так богата наша земля, представляем интервью с Туран Аслан - мастером по созданию индивидуальных авторских кукол.

- Туран, расскажите, как вы начали создавать куклы?

- Я всегда проявляла интерес к кукольному делу, можно даже сказать, что была фанатом кукол Тильда. И у меня, конечно, появилось желание иметь у себя такую же. Где-то два-три года назад начала сама мастерить кукол. Сделала одну и поняла, что получилось совсем неплохо для первого раза. За первой куклой последовала вторая, а затем и третья… Дарила куклы знакомым детям, родственникам, чем доставляла им несказанную радость. Кстати, радовались не только дети, но и их родители, так как при создании куклы используются экологически безвредные материалы. Многие родители подчеркивали, что это намного лучше, чем покупать пластиковые, или же пластмассовые игрушки детям.

На самом деле Тильда – не игровая, а интерьерная кукла. Но я ее делаю настолько прочной, что что бы дети с ней не делали, кукла остается невредимой на протяжении многих лет.

- Получается вы самоучка, и никто вас не учил кукольному делу?

- Да, самоучка. Училась создавать кукол по видеороликам в интернете и другим учебным материалам. Но мои родные даже не удивились, узнав, что стала делать кукол, так как с детства любила шить наряды для своих Барби.

Вообще, кукла Тильда появилась в 1999 году, ее создала известный норвежский дизайнер Тони Финигер в Норвегии. У кукол бывают различные формы, например в виде ангела, животных - больше всего зайца, они бывают разной высоты. Еще у них некоторые стандарты, так, например, у кукол не прорисовывается рот и нос, а есть только глазки, румяные щеки и красивые волосы. Я делаю кукол высотой 30 сантиметров, немного пухленьких.

- Туран, вы сказали, что первая кукла у вас сразу же получилась. Скажите, а где сейчас эта кукла?

- Свою первую куклу храню дома, и отношусь к ней с особой любовью и трепетом. Ее высота меньше, чем у кукол, которые я делаю сейчас, где-то сантиметров 20. И что удивительно, кукла у меня действительно получилась с первого раза. Это моя кукла, я ее никому не дарю, она приносит мне удачу. Смотрю на свою первую работу и наслаждаюсь.

- Скажите, а имена куклам даете?

- Куклу называю именем того ребенка, для которого она предназначена. Имя куклы пишу на аксессуарах - на браслете, или колье. Знаете, создавая куклу для ребенка, я как будто ощущаю его характер. Вы спрашивали про мою первую куклу, так вот, ее я назвала - Туран (улыбается).

- Для кукол вы выбираете и разную тематику, они бывают и в национальной одежде, и в нарядах жениха и невесты, и различных профессий – морячка, повар…

- Да, для кукол выбираю разную тематику. Даже создаю кукол "в возрасте". Вот чтобы придать кукле возраст – делаю волосы седыми, так как у кукол нет мимики, и невозможно сделать ей морщины, то возраст получается обозначить только такими акцентами.

- Туран, с чего начинается работа, нужно рисовать эскиз?

- При работе используются определенные выкройки. На создание одной куклы уходит около десяти дней, но если у меня есть все необходимые материалы и не нужно что-то заказывать из за рубежа, то куклы я могу сделать в течение пяти - семи дней.

- Скажите, за судьбой своих кукол следите, узнаете все ли с ними в порядке?

- Да, когда прихожу в гости к владельцам, прошу принести мне куклу. Если вижу, что у них запутаны волосы, сразу же причесываю, привожу в порядок одежду. Так что, когда хожу к родственникам и знакомым в гости, у которых мои куклы, всегда смотрю в каком они состоянии.

- Наверно, при работе стараетесь передать куклам положительную энергию?

- За работу всегда сажусь только с хорошим настроением, ведь я делаю куклу для других и не могу себе позволить приступить к работе с плохим настроем. Заряжаю работы положительными нотами, и поэтому мне кажется, что мои куклы милые и у всех на лицах улыбка.

(Автор: Джани Бабаева)

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