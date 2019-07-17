Нас буквально искупали в Баку…Таким нас, девушек фабричных, не напугать! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Совсем недолго осталось ждать поклонникам международного музыкального фестиваля «Жара» в Баку, открытие которого состоится 25 июля на территории пляжного отеля Sea Breeze, прямо на берегу Каспийского моря. За четыре ярких фестивальных дня гостями бакинской «Жары» станут десятки музыкальных звёзд и тысячи зрителей. 26 июля на сцену «Жары» выйдет и популярная российская группа «Фабрика», основанная в ходе проекта «Фабрика звёзд-1» и неизменно радующая поклонников своими узнаваемыми поп-композициями с русскими фольклорными мотивами.

В преддверии отправления «фабричных девчонок» в солнечный Баку журналист межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева поговорил с участницами коллектива Ирой Тоневой и Сашей Поповой об их впечатлениях от прошлых визитов в Азербайджан, о предстоящем выступлении «Фабрики» на «Жаре» и других творческих планах группы.

– «Фабрика» не раз радовала выступлениями бакинских поклонников, в том числе и участвовала в «Жаре». Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями об этом летнем празднике музыки.

Ира Тонева: Неповторимый азербайджанский колорит, морские флюиды вкупе с музыкальным общением – это всегда яркие впечатления, словно прорыв в неизведанное. Я обожаю бакинские саундчеки – и наши, и других артистов. Это очень живые трепетные моменты.

Саша Попова: Я помню, как после выступления и красной дорожки на «Жаре» мы ещё долго танцевали под песни других артистов. Было очень весело! В Баку очень благодарные зрители, и нас буквально искупали в аплодисментах!

– Выбрали ли вы уже репертуар для выступления, чем порадуете гостей фестиваля?

И.Т.: Споем «Самоволочку» легендарной группы «Любэ» и летний фабричный хит «Море зовёт», но в новой интерпретации.

– На «Жаре-2017» вы покорили слушателей не только исполнением, но и зажигательной хореографией в интересных нарядах. А в каких сценических образах предстанете в Баку на этот раз?

И.Т.: Это секрет. Но сложности в подборе костюмов есть, ведь нам нужно органично объединить две разные истории – «Любэ» и «Фабрики».

С.П.: А ещё на этот раз мы более тщательно предусмотрим температурный режим и будем блистать на сцене в легких ярких платьицах.

– Во время прошлых визитов в Баку вы воспользовались возможностью совершить прогулку по Старому городу и Приморскому бульвару. А какие планы у вас на этот раз – что из красот города хотелось бы увидеть?

С.П.: В этот раз больше времени хотелось бы провести у моря – хоть пару часиков. А ещё – забрести в какие-нибудь колоритные лавочки и магазинчики за чем-нибудь интересненьким.

И.Т.: Как всегда, хочется очень многого. Но увы, для поездки выделен лишь один день, что очень досадно.

– Вы побываете в Баку в разгар «сезона отпусков». Если бы не напряжённый график, что ещё кроме столицы вы хотели бы увидеть в Азербайджане?

С.П.: Хотелось бы побывать в каком-нибудь небольшом городе или деревне – посмотреть на местный уклад, колоритные традиции и просто жизнь азербайджанцев.

И.Т.: Хочется побродить по прибрежным улочкам ранним утром, съесть благоухающий салат на набережной и закусить подлинной чурчхелой.

– Кстати, а что скажете о знаменитой азербайджанской кухне – есть любимые блюда?

С.П.: О да! Я очень люблю кутабы с разными начинками и, конечно же, азербайджанский плов. Ну, кто его не любит!

И.Т.: А мне больше всего нравится свежая мелконарезанная зелень.

– Вы как-то упомянули, что засматриваетесь на азербайджанские национальные костюмы. Не хотели бы привезти себе из поездки такой сувенир?

С.П.: А почему бы и нет? С удовольствием!

– О вас отзываются как о группе «с неповторимой русской энергетикой». В Баку эту энергетику принимают хорошо?

С.П.: Я бы сказала – отлично! Нашу группу в Баку всегда принимают с большой любовью!

– А какой вам кажется энергетика самого Баку?

С.П.: Баку – очень современный город, но при этом не потерявший свою душевную, тёплую и гостеприимную энергетику.

И.Т.: Вдобавок, всё в нём окутано каким-то сказочным ореолом.

– Недавно вы приняли участие в Pre-Party фестиваля «Жара». Пожалуйста, расскажите немного об этом сухопутном «круизе».

С.П.: Красная дорожка была проложена прямо сквозь бассейн. Она была прозрачной и я, если честно, немного переживала. Адреналинчик выделился, но мы прошли по ней отлично и потом ещё долго-долго танцевали.

И.Т.: Когда музыка звучит у воды, а над тобой нет никаких крыш, – отвлекаешься и наполняешься новыми мыслями.

– К слову, о новых планах «Фабрики»: недавно ваш продюсерский центр объявил о проведении кастинга на место новой участницы, «Фабрику – народу». Расскажите, пожалуйста, как он будет проходить. Сколько, примерно, девушек уже хотят стать «фабричными девчонками»?

И.Т.: Сейчас у нас завершается первый этап кастинга. Желающих очень много. Всю информацию о проведении кастинга можно посмотреть в официальном сообществе «Фабрики» в «Одноклассниках».

– Правда ли, что вы доверили окончательный выбор вашим поклонникам?

И.Т.: Будут учтены мнения всех, в том числе и наши. Пока мы отсматриваем видео, присланные участницами. После первого этапа конкурса выбранные девушки будут приглашены в студию, где мы вместе с Игорем Матвиенко познакомимся с претендентками, вместе встанем на сцену, чтобы и визуально понять вписываемость в общий контекст.

– И ещё вопрос о планах группы: ваш продюсер Игорь Матвиенко отметил, что хотел бы немного изменить стиль «Фабрики» в сторону этно. Не боитесь экспериментов?

И.Т.: За такой эксперимент я только «за».

С.П.: Я тоже всегда за творческие эксперименты! Таким нас, девушек фабричных, не напугать!

– Какой вы хотите видеть родную «Фабрику» через пять лет?

С.П.: Счастливой!

И.Т.: А ещё с простроенным шоу, с ароматом сказочности, с новой «вкусной» графикой, чем мы сейчас и занимаемся.

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