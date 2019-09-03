Случайный неслучайный стремительный успех бакинки Ольги Лерман в России – интервью (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках третьего Международного театрального фестиваля M.A.P., организованного Пространством современного искусства YARAT при партнерской поддержке компании Bakcell, в Баку проходят большие гастроли Государственного академического театра им. Е. Вахтангова.

Среди именитых артистов - наша соотечественница, популярная актриса театра и кино, одна из ведущих актрис Театра Вахтангова Ольга Лерман. Представляем читателям Trend Life материал и интервью с Ольгой Лерман. Молодые артисты годами ждут ролей, но Ольга не из их числа - она совершила невероятно быстрый взлет!

Ольга родилась 25 марта 1988 года в театральной семье. Мать - Виктория Лерман, заведующая постановочной частью Азербайджанского русского академического драматического театра имени Самеда Вургуна, отец - актер того же театра, заслуженный артист Фуад Османов. С детства Ольга сидела на репетициях у мамы, заглядывала на спектакли к папе, выходила на сцену в детских спектаклях. Но мечтала стать балериной, поэтому 4 до 7 лет занималась художественной гимнастикой, а после окончания школы поступила в Бакинское хореографическое училище. Позже переехала в Россию и окончила отделение народных танцев Краснодарского хореографического училища. Мать всегда поддерживала, а первым примером на театральной сцене был отец.

"Я привыкла к тому, что отец играл отрицательные роли. Но дома он совершенно другой – очень хороший и заботливый отец. Мы обсуждали вечером спектакли, я ему рассказывала о своих ощущениях, помогала переписывать роли, когда он разрешал. Я и сейчас их переписываю так, как этому он научил меня. Когда в 16 лет уехала в Россию, поначалу было очень трудно адаптироваться. Ведь в Баку по-другому живут, очень тепло и уютно, все соседи друг друга знают и близко общаются. В то время мама всегда поддерживала меня, со временем открыла в себе новые качества. По прежнему в Москве скучаю по родителям, потому что вижусь с ними не так часто, скучаю по Бакинскому бульвару, по Каспийскому морю, по местным фруктам, часто возвращаюсь мыслями в детство", - рассказывает Ольга.

В 18 лет переехала в Москву и сдавала экзамены во все театральные институты, надеясь, прежде всего, поступить в Школу-студию МХАТ, но не прошла по конкурсу. В 2006-2011 годах училась в Высшем театральном училище имени Б. В. Щукина. Курс был с кукольным уклоном при Театре имени С.В. Образцова. А начиная с третьего курса уже играла в Театре сатиры, которым руководил Александр Ширвиндт.

В 2011 году сыграла две роли в студенческом дипломном спектакле Щукинского училища "Незаученная комедия" в постановке Александра Корученкова. За роль Арлекина была отмечена Театральной премией "Золотой лист". Ее талант не остался незамеченным, и по окончании Щукинского училища была принята в труппу Театра им. Е. Б. Вахтангова известным режиссером Римасом Туминасом.

Сначала пробовалась на роль в спектакль "Берег женщин", но вскоре получила главную роль в новом хореографическом спектакле Анжелики Холиной "Анна Каренина". Причем в 2012 году за эту роль была отмечена Театральной премией "Хрустальная Турандот" за лучший дебют. Впоследствии сыграла также в двух других спектаклях Холиной: роль Дездемоны в "Отелло" и роль Кармен в одноименном спектакле в Театре танца Анжелики Холиной.

В 2013 году Ольга Лерман получила главную роль Татьяны Лариной в постановке Римаса Туминаса "Евгений Онегин". Была удостоена Театральной премии газеты "Московский комсомолец" за лучшую женскую роль среди начинающих. Всего ею сыграны роли в более 15 спектаклях на сцене четырех московских театров. Она блистала в спектаклях Александра Коручекова "Ревнивая к себе самой", Юрия Бутусова по роману Михаила Булгакова "Бег", Владимира Мирзоева "Возвращение домой" по одноименной пьесе Гарольда Пинтера и т.д. В Театре Вахтангова - в шести спектаклях: "Анна Каренина", "Бег", "Евгений Онегин", "Отелло", "Пристань" и "Ревнивая к себе самой".

В кино дебютировала в 2009 году в картине "Партия в бридж". А первую главную роль получила в 2011 году в фильме "Красавчик". Известность в качестве киноактрисы принесли ей главные роли - Майи в сериале Эдуарда Парри "Шулер" и детективном сериале Сергея Мезенцева "Тайны госпожи Кирсановой". Всего сыграла в более двадцати кинофильмах, телесериалах и фильмах-спектаклях. Среди них, "Тридевятый участок", "Любовь и прочие глупости", "Пётр Лещенко. Всё, что было…", "Сводные судьбы", "Дом на краю леса", "Машкин дом", и т.д.

Вот такой стремительный взлет! Интересно, что свой успех Ольга связывает со случаем.

"Я считаю, что случай - очень важен в жизни человека! То, что мы пришли в этот мир – случай, познакомились наши родители – случай, многие случайности сопровождают нас на протяжении жизни и даже ведут к успеху. Например, в Театре сатиры оказалась случайно. Руководителем нашего курса в Щукинском училище был известный актер Юрий Нифонтов, который также работал в Театре сатиры. А там нужна была исполнительница роли Малыша в "Малыше и Карлсоне", потому что актриса, исполнявшая эту роль, забеременела. Юрий Борисович предложил меня на эту роль - Александру Ширвиндту понравилось. И еще случай. К нам на спектакль "Незаученная комедия" пришла известная актриса Галина Коновалова и сказала, что Римас Туминас обязательно должен его посмотреть. Он пришел, ему понравилось, и пригласил меня в Театр Вахтангова. Я вначале отказывалась, так как уже работала в Театре сатиры, но потом решилась. Все получилось случайно, а все, что случайно, то прекрасно. Как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Поэтому нет определенной формулы успеха, у каждого свой путь, но многое зависит от энергетики человека, желания открывать и создавать, созидать и стремиться к мечте".

Конечно, не каждый пробиться на большую сцену, тем более играть главные роли.

"Получить главную роль – особого труда не составляет, но чтобы воплотить этот образ и играть много лет на уровне, для этого надо трудиться. Есть множество актеров, которые получают главные роли, но у них не получается. И у меня такое было. И здесь нет определенной формулы успеха. У каждого свой путь. Я знаю актрис, которые в самом преклонном или юном возрасте играли свои главные роли".

И все-таки в каждой случайности есть своя закономерность, и успех - неслучаен. Талант, трудолюбие и верный путь к поставленной цели, если хотите - к мечте.

"Я счастлива, что занимаюсь профессией, от которой получаю удовольствие. Театр и кино стали неотъемлемой частью моей жизни. Мне нравится переживать на сцене разные жизни, совершать поступки, которые я, может, никогда не совершу. Я хочу сыграть всех на свете героинь... Но больше всего мне интересно, когда в ролях меня не узнают зрители. Это самое лучшее для меня, что удается сделать на сцене. Наверное, каждая роль оставляет свой след на актере, но я хотела бы не меняться под влиянием ролей, а учиться чему-то у своих героев. Хотя чаще всего мы учимся на собственных ошибках. Главное, я хочу остаться человеком в любых ситуациях. И не переставать развиваться - и как человек, и как актриса".

Напомним, что коллектив Театра Вахтангова представляет три спектакля - в постановке Римаса Туминаса "Евгений Онегин" (1- 3 сентября) на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра, в постановке Михаила Цитриняка "Крик лангусты" (3 сентября) и "Медея" (4 сентября) – на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна. В гастролях принимают участие: Сергей Маковецкий, Алексей Гуськов, Людмила Максакова, Ирина Купченко, Юлия Рутберг, Ольга Лерман, Леонид Бичевин, Артур Иванов, Олег Макаров, Юрий Шлыков, Григорий Антипенко, Андрей Ильин и др. Спектакли проходят на русском языке с азербайджанскими субтитрами.

Фестиваль M.A.P. – аббревиатура означает music (музыка), art (искусство) и performance (перформанс) – сочетая различные формы театрального искусства с целью помочь зрителям разобраться в тонкостях широкого спектра форм современного театра, является платформой для общения, обучения, обмена знаниями и опытом.

(Автор и фото - Вугар Иманов)

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