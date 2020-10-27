Армянская нацистская идеология переросла в шизофрению – народный артист Бахтияр Ханызаде

Интервью 27 октября 2020 13:48 (UTC+04:00)
Армянская нацистская идеология переросла в шизофрению – народный артист Бахтияр Ханызаде

БАКУ /Trend Life/ - Последние безумные действия Армении показывают, что армянская нацистская идеология переросла в шизофрению, сказал в интервью Trend Life основатель Азербайджанского государственного театра пантомимы, актер и главный режиссер театра, народный артист Бахтияр Ханызаде.

"Я изучал психологию, и часто применяю в постановках определенные познания в этой сфере. Но к каждой постановке у меня свой ключ, как в сюжете спектакля, так и игре актера пантомимы. Поэтому эта сфера мне очень знакома, и глядя на действия армян, их отношение к происходящим событиям, когда они свое поражение на фронте вымещают на мирных жителях, обстреливая города и села, убивая детей, женщин и стариков, когда находят себе пособников в мире для своих кровавых злодеяниях, приходишь к мысли их неадекватности принятия окружающего мира. У них только один ключ – "якобы армянский геноцид", который суют куда попало, хотя сами выше головы в невинной крови человечества. Ведь они не только против Азербайджан и Турции сеют нечестие, но в скольких странах совершали теракты – во Франции, России, Италии, Ближнем Востоке и т.д. Мы часто говорим об армянском фашизме, это так и есть. Но у фашистов в годы Великой Отечественной войны была хотя бы идеология и они четко знали, чего хотят и шли к этому, но то, что творится у наших "соседей" – это уже явная психическая болезнь. Армяне по главе с Пашиняном и сами не уже не знают, что творят – это безумие, агония, деградация их общества. То они бегут за помощью в Европу и США, то к России, то хотят использовать христианский фактор, а сами заигрывают с мусульманскими странами, то своими ракетными ударами хотят запугать азербайджанское население, и говорят, что мы сами сбросили бомбы в Гянджу, то говорят о наличии боевиков с Ближнего Востока, хотя сами их привлекают, то говорят об этнических чистках, хотя сами его совершали на протяжении всего 20 века, то плачут о пресловутом геноциде, хотя сами его сделали в Ходжалы, и таких примеров может привести массу. Я уже не говорю об их бредовой фантазии создания Великой Армении, что они самые древние жители земли, что все на свете ими открыто и создано, что они даже арийской крови и все народы произошли от них", - отметил народный артист.

По его словам, это явные психические отклонения, настоящая болезнь, распространившаяся вследствие зомбирования населения лживыми мифами и легендами их псевдоисториков и политиков.

"Неужели забыли, к каким бедам для немецкого народа привел фашизм Гитлера? А ведь немцы, именно осознав всю пагубность нацизма и, сделав вывод из грубейших ошибок, после войны стали на новый путь развития и сегодня являются одним из сильнейших государств в мире. Между тем, армяне все еще продолжают упорствовать и пребывать в своей злобе ко всем соседям – Азербайджану, Турции, Грузии, да и к другим народам, потому что считают себя выше и лучше всех. Фактически они сегодня уничтожают сами себя. Причем это продолжается на протяжении всей их истории, когда вследствие своей озлобленности, лицемерия, лжи, предательства постоянно наступают на одни и те же грабли. Почему не хотите жить как люди? Почему не хотите развивать свою нищую и отсталую страну? В ней же уже никого не осталось. Даже свою армию уже не можете пополнить человеческими ресурсами, и прибегаете к вооружению женщин и детей. Это же настоящее сумасшествие! И очень жаль, что от этого страдает весь армянский народ, который идет на поводу у таких безумных политиков как Пашинян и его кровавого палача, министра обороны Тонояна ", - отметил Бахтияр Ханызаде.

Народный артист отметил, что сегодня все как один принимаем участие в Отечественной войне, наши героические солдаты и офицеры проливают кровь во имя освобождения страны от армянских агрессоров, становятся шехидами, врачи спасают раненых, творческие люди реализуют различные проекты, народ помогает всем, чем может. И это наше единство - символ наших побед и освобождения части территории страны от 30 летней оккупации. Он также высоко оценил деятельность Президента Азербайджана Ильхама Алиева по донесению правды до мировой общественности.

"Каждая фраза Президента несет большой смысл и посыл, он никогда и ничего просто так не говорит, не бросает слов на ветер, и все его высказывания правдивы и реализованы или будут воплощены в жизнь. По несколько раз смотрю его выступления, интервью зарубежным СМИ и всегда восхищаюсь его выдержкой перед даже самыми провокационными вопросами журналистов, по которым явно видно, что они поддерживают армянскую сторону. Высокий уровень интеллекта, блестящие знания и грамотная речь на нескольких языках, ответы на самые каверзные вопросы, владение ситуацией и широчайший спектр знаний – мы очень гордимся нашим Президентом! Проведенная им стратегическая, тактическая и политическая деятельность по донесению правды об Азербайджане, об оккупации наших земель, предпринятые меры по укреплению имиджа страны на самом высоком международном уровне и мировых площадках достойно самых лучших слов! Это наш Президент – наша гордость! Мы считаем себя счастливыми гражданами нашего Азербайджана! Наше дело правое – мы победим!", - подчеркнул Бахтияр Ханызаде.

Главный режиссер театра также призвал пользователей соцсетей выставлять исключительно официальные материалы минобороны, государственных и общественных деятелей и структур, а также всецело соблюдать правила карантина пандемии коронавируса.

"В последние дни значительно участились случаи зараженных, что может привести к печальным последствиям, в том числе на боеспособность солдат и офицеров, так как ряд лиц находится в непосредственном контакте с ними и могут быть как вирусоносителями, так и зараженными. Более того, следует учитывать, что в условиях войны основной медицинский потенциал направлен на лечение раненных. Поэтому, строго соблюдая правила карантина мы фактически помогаем армии, которая продолжает свой славный путь во имя освобождения наших земель", - добавил Бахтияр Ханызаде.

(Автор: Вугар Иманов)

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