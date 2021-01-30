В последний момент... Парвин... Мой подарок судьбы... Памяти шехидов Карабахской войны (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская писательница Нармина Мамедзаде для Trend Life представляет цикл материалов, посвященных памяти шехидов второй Карабахской войны под названием "Интервью, которого не было…". Светлая память шехидам! Вечная слава героям!

Этот материал посвящен Шахрияру Гулиеву...

Здравствуй, Шахрияр.

Добрый день!

Поговорим немного? Хотелось бы задать тебе несколько вопросов.

Да, конечно!

Насколько я знаю, ты всегда хотел быть военным.

Да, очень. Я стал разведчиком в спецназе. Даже посчастливилось участвовать в апрельских боях в 2016 году.

А потом в 2020?

Да, я прошёл Джабраил, Физули, Суговушан. А вот из Губадлы в Шушу попасть не удалось...

Шахрияр, насколько я знаю, у тебя двое сыновей, Джамал и Рамал. Дома все время уходило на детей и семью?

Да, уходило время, но оно было таким красивым. Время, проведённое с семьей ни с чем не сравнить. Мы мало сидели дома, гуляли довольно часто. Выезжали за город, я люблю красивые места. Всегда говорил, что после освобождения наших земель отвезу туда семью...

А как же время для себя?

Тоже оставалось, в основном, на спорт. Я занимался боксом и старался уделять спорту время ежедневно. А ещё мы смотрели фильмы о войне. Мальчики смотрели телевизор вместе со мной.

Шахрияр, я слышала ты писал Парвин стихи?

Да, было такое (смеётся). Я вообще любил делать ей приятные сюрпризы. На все наши совместные даты я приносил домой торт и цветы. Как-то Джамал спросил, почему я принёс маме цветы. Я тогда объяснил, что цветы должны быть рядом с самым красивым цветком.

Как это красиво... Мы прожили очень яркую жизнь вместе... Именно такой я и вижу истинную любовь.

Да, вы знаете, я очень счастлив, что встретил Парвин. Она подарила мне двух прекрасных сыновей и невероятную жизнь. Может потому что она сама, как подарок судьбы (улыбается).

Шахрияр, что для тебя жизнь?

Жизнь - это возможность жить в любви и согласии с собой... Вдыхать все моменты жизни полной грудью.

Глубокий вдох, словно ты в лесу и хочешь насытиться кислородом?

Точно так, как вы описали! Мы часто ездили за город, в лес, в горы и там такой воздух, что хочется дышать и дышать, жить и жить... Вы знаете, теперь мои сыновья смогут так же глубоко дышать на освобождённых территориях. Я безмерно этому рад.

Ты умеешь радоваться, это так прекрасно...

У меня было много поводов для радости. В период апрельских боев в 2016 году моя супруга позвонила, чтобы сообщить мне радостную весть. Она тогда узнала, что носит под сердцем моего сына. Мне тогда словно весь мир подарили!

Шахрияр, я столько повидала людей, но такого романтика, как ты, думаю, что впервые...

Расскажу вам одну историю. Когда Парвин была в положении, то в больницу не пускали, а она очень хотела ягоды тутового дерева. Я купил пару кило и пытался закинуть в окно (смеётся). В итоге при помощи швабры дотянулся до окна и Парвин получила долгожданное лакомство.

Шахрияр, а как бы ты описал голос войны?

Не знаю... Я ведь голоса войны по сути не услышал, у меня в голове постоянно крутились голоса родных. Особенно Джамала.

Что он говорил?

Папочка, я люблю тебя, сердце мое... Обычно я ему отвечал, я тебя тоже, братишка... Но знаете, что промелькнуло у меня в голове в последний момент?

Что?

Парвин... Мой подарок судьбы...

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