"Подбиральщиком музыки за роялем ты не будешь! Или будешь профессионалом, или не будешь никем!" Откровения Фараджа Гараева

Интервью 2 апреля 2021 16:59 (UTC+04:00)
"Подбиральщиком музыки за роялем ты не будешь! Или будешь профессионалом, или не будешь никем!" Откровения Фараджа Гараева

БАКУ /Trend Life/ - К 103-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева в Москве был проведен ряд ярких мероприятий: отчетный концерт детской музыкальной школы имени Гара Гараева в павильоне «Азербайджан» на ВДНХ, специальные праздничные показы балета «Семь красавиц» в постановке театра «Русского балета», а также детский музыкальный интернет-конкурс имени Гара Гараева, который собрал более 300 участников со всего мира. Журналист межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева побеседовал с известным композитором и педагогом Фараджем Гараевым о том, как в России почитают творческое наследие его отца, о недавних российско-азербайджанских музыкальных проектах и творческих планах.

– Фарадж Гараевич, недавно с успехом завершился Открытый интернет-конкурс имени Гара Гараева, организованный московской Детской музыкальной школой его имени и Департаментом культуры города Москвы. Расскажите, пожалуйста, насколько значимым для вас получилось это событие?

– Конкурс – это всегда событие, особенно, если он детский, ведь именно в таких соревнованиях и выковываются настоящие таланты. Конечно, для меня, для нашей семьи и всего Азербайджана это было знаковое событие. Было особенно приятно, что несмотря на то, что на конкурсе сочинения Гараева не были обязательными, 99% участников включило их в свои программы.

– В России, несомненно, чтят память Гара Гараева, называя в его честь школы и конкурсы, устраивая концерты и выставки. Не так давно отмечалось его столетие, в Москве была открыта мемориальная доска Гара Гараева, российская телекомпания сняла о нём фильм. А что вы считаете лучшей данью уважения в России вашему отцу как композитору, педагогу?

– Для композитора самое важное, чтобы его музыка звучала. Отец прожил в Москве половину своей жизни, и в отношении исполнения его сочинений дело в России обстоит совсем неплохо. Даже сейчас, несмотря на то, что 2021 год только начался, причём пандемийная ситуация до сих пор не самая лучшая, музыка Гара Гараева уже прозвучала в Москве и на конкурсе его имени, и дважды – в театре Вячеслава Гордеева, где прошли показы балета «Семь красавиц», приуроченные ко дню рождения композитора.

– Гара Гараев был учеником и Узеира Гаджибейли, и Дмитрия Шостаковича, в его творчестве соединились традиции Востока и Запада, он стал народным артистом СССР. Что главное, на ваш взгляд, он привнёс в культуру Азербайджана, России, в мировую музыкальную классику?

– Действительно, азербайджанская народная музыка, которая была, так сказать, впитана молодым музыкантом с молоком матери, очень естественно проявлялась в его творчестве. Но это было не копированием каких-то музыкальных элементов и интонаций, а чем-то гораздо более глубоким и тонким, незримыми нитями связывающими его с Родиной – с Азербайджаном, Баку. Он всегда говорил, что человек, который вырос под солнцем Апшерона, дышал его воздухом, вокруг которого с детства звучал мугам, не может писать музыку иначе. А с другой стороны, европейское образование, полученное Гара Гараевым в классе Дмитрия Шостаковича, незаурядный ум и композиторский талант сделали синтез Востока и Запада в его творчестве очень органичным, естественным. Я думаю, именно в этом его значение в первую очередь для Азербайджана и всего Советского Союза. Гара Гараев был, пожалуй, первым из композиторов Азербайджана, музыка которого вышла на европейскую сцену.

– В феврале и марте в помещении Московского губернского театра показали балет «Семь красавиц» – постановку «Русского балета» в редакции Виталия Ахундова. Как вам кажется, достаточно ли тонко российские исполнители чувствуют и передают национальный колорит Азербайджана?

– В основу постановки было положено хореографическое решение замечательных азербайджанских балетмейстеров Рафиги Ахундовой и Максуда Мамедова. Московский государственный театр «Русский балет» под управлением народного артиста СССР, в прошлом – великолепного танцовщика, а ныне – прекрасного постановщика Вячеслава Гордеева постоянно проявляет интерес к балетам Гараева. Российские исполнители великолепно танцуют всё, от классической «Жизели» до, в какой-то мере, экзотичных для российского слушателя «Семи красавиц». Высочайший профессионализм, талант и, конечно, сама музыка дают российским исполнителям возможность почувствовать и передать национальный азербайджанский колорит просто прекрасно, как будто они танцуют «своё», и это прекрасное единение.

– Иногда российские музыканты, в частности упомянутая вами пианистка Ольга Домнина, находят для произведений Гара Гараева собственные уникальные трактовки. Как вы относитесь к этой практике?

– Конечно, практически все азербайджанские пианисты играют Прелюдии Гараева, и за годы в Баку успела создаться определённая традиция исполнения этих фортепианных сочинений, а Ольга Домнина сыграла их абсолютно по-своему. На концерте юбилейного цикла в Малом зале Московской консерватории было много бакинцев, в частности мой бывший студент композитор Эльмир Мирзоев, который поражённо заметил, что то, что сделала Ольга абсолютно не похоже на традиционную манеру исполнения этих произведений, но очень убедительно. Я тоже отношусь к таким новым трактовкам положительно, это очень и очень здорово.

– Гара Гараев жил и творил в Москве, преподавал в Баку, воспитал несколько поколений композиторов. Что, на ваш взгляд, он старался передать ученикам, и что в первую очередь стремитесь привить своим ученикам вы?

– В первую очередь мой отец как педагог старался привить своим ученикам – а их было больше пятидесяти – профессиональное отношение к своему делу. Он был спокойным человеком, никогда не кричал на своих студентов, редко говорил резко. Но со мной он был чрезвычайно строг, я бы сказал, беспощаден. Как-то раз, когда я бездельничал на первом или втором курсе – с кем не бывает? – он резко обрушился на меня: «Подбиральщиком музыки за роялем ты не будешь! Или будешь профессионалом, или не будешь никем! Дилетантом я тебя из класса не выпущу!» Именно в этом заключался его большой талант педагога – из его класса выходили профессионалы. Он говорил, что надо быть подкованным в своей профессии настолько, чтобы для тебя не было никаких секретов. Надо быть Мастером! И как-то он мне сказал, подтверждая эту мысль – профессионалу нельзя отказываться ни от одного заказа, каким бы странным или трудновыполнимым он тебе не показался. И если, например, тебя разбудят ночью и скажут, что в течение нескольких часов нужно написать тройную фугу для большого оркестра, ты должен отвечать не «ой, я не выспался, я не успею», а «да, хорошо, сейчас сяду и сделаю». Потому что ты – профессионал. И ты должен писать одинаково хорошую музыку для театра, кино, ораторию, концерт для виолончели с оркестром – что угодно. Вот так он нас учил – его практические занятия были чрезвычайно насыщенными, интересными и познавательными.

То же самое стараюсь привить своим ученикам и я. В Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли, которая ныне Бакинская музыкальная академия, я вёл класс композиции, и это было несложным для меня – дорога была проложена. Какое-то время, когда отец болел, я был его ассистентом, и он регулярно контролировал мою работу – приезжая в Баку, он устраивал внутренний экзамен, проверяя и своих студентов, и то, чему я смог их научить. Причём в качестве ассистента он взял меня к себе только после того, как я поработал в классе другого профессора, и он решил, что мне можно доверить свой класс.

– Вас называют одним из ведущих композиторов постсоветского пространства, вы родились и долгие годы жили в Азербайджане, а теперь творите и преподаёте в России. Что, как вам кажется, привнесла в вашу музыку Родина, а что – Россия?

– Мне сложно провести такое разделение, ведь я родился и прожил большую часть жизни в Советском Союзе. Так что у меня одна Родина, которая состоит из двух частей. Сегодня Азербайджан и Россия – два дружественных государства, что меня очень радует, и за отношениями между этими странами я пристально слежу. Наша близость тех лет не могла «выветриться». Россия и Азербайджан для меня – две родные страны, Баку и Москва – два родных города.

– Вы вносите весомый вклад в продвижение азербайджанской музыки в России. Как вам кажется, музыка Азербайджана интересна в России сегодня?

– Для меня вполне естественным является желание организовывать концерты азербайджанской музыки в России и наоборот – я всегда продвигал российскую музыку в Азербайджане. И когда мы проводили фестивали современной музыки имени Гара Гараева в Баку, и в любых других наших проектах обязательно звучали сочинения российских композиторов. Я считаю своим долгом, во-первых, принести моей прекрасной Родине прекрасную музыку, а во-вторых, пропагандировать творчество замечательных российских композиторов, моих друзей и коллег. То же самое относится и к азербайджанской музыке в России. Например, мы организовали цикл концертов «Азербайджанские музыканты в камерных залах Московской консерватории». Конечно, в исполнении, например, мугама музыкантам Азербайджана равных нет. Но для меня было очень важно показать то, что они умеют хорошо исполнять не только мугам и азербайджанскую классику, но и всё остальное – от Баха до Шенберга. И нам это удалось. Кроме того, в Московской консерватории, где я преподаю, существует прекрасный ансамбль «Студия новой музыки». Этот ансамбль исполнил моё сочинение «Проповедь, мугам и молитва». В концерте принял участие и прекрасный тарист Сахиб Пашазаде, который специально для этого приехал из Баку. Московская публика была удивлена, что в такой не слишком простой для восприятия музыке звучит тар, концерт был воспринят с большим интересом.

– Какие творческие планы вы вынашиваете сейчас? В частности, вы упоминали, что хотите получше осмыслить великую победу – освобождение Карабаха, чтобы, возможно, выразить свои чувства в музыке, почтить героев.

– Это очень, очень ответственно. Нельзя вот так, с налета, подойти к теме Победы – идея должна вызреть! Все это слишком серьёзно, иначе может получиться поверхностно-конъюнктурное сочинение. А вот этого допустить нельзя. Подобного не должно быть ни у одного азербайджанского композитора!

(Редактор: Надир Насиров)

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