Директор Бакинской русдрамы Адалет Гаджиев о новом сезоне - премьеры, юбилеи, гастроли

БАКУ /Trend Life/ - 16 сентября 2023 года Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна откроет новый, 103-й, театральный сезон. Подготовка к открытию нового сезона идет полным ходом – репетиции репертуарных спектаклей, работа над новыми постановками, примерка актерами костюмов, проверка различными цехами реквизита, технического оборудования и т.д.

Как рассказал в беседе с Trend Life директор Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, заслуженный работник культуры Азербайджана Адалет Гаджиев, коллектив с большим воодушевлением и отличным настроением начинает новый сезон.

"Сезон мы открываем с классики – 16 сентября представим вниманию зрителей спектакль "Мусье Жордан - ученый ботаник и дервиш Масталишах - знаменитый колдун" по пьесе Мирзы Фатали Ахундзаде в постановке народного артиста Азербайджана, главного режиссера театра Александра Шаровского. Во второй день, 17 сентября, покажем "Капитанскую дочку" по повести Александра Пушкина. Постановку осуществил известный санкт-петербургский режиссер, лауреат Государственной премии России, лауреат российской национальной премии "Золотая маска", театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" Игорь Коняев.

Считаю, что наш театр лидирует по совместным проектам с зарубежными режиссерами. Это весьма продуктивный опыт для театра, да и актерам это только на пользу. Поэтому мы с удовольствием идем на такое сотрудничество. Так было и при работе над постановкой "Капитанская дочка". Напомню, что на фестивале "Встречи в России" (прим. авт. - организатором выступил театр-фестиваль "Балтийский дом") молодые актеры нашего театра приняли участие в мастер-классах, один из которых провел известный режиссер Игорь Коняев. И уже тогда у них сложились очень хорошие, теплые отношения, поэтому и в работе над спектаклем притирка между режиссером и актерами прошла быстро, и получился замечательный тандем. Так, в нашем репертуаре к 225-летию со дня рождения русского поэта Александра Пушкина, который будет отмечаться в 2024 году, появился чудесный спектакль", - отметил Гаджиев.

По его словам, главный режиссер театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский готовит премьеру спектакля "Вишневый сад".

""Вишневый сад" станет третьим спектаклем в репертуаре театра, в котором Александр Шаровский занимает почти всю труппу. Предыдущие два – это "И приходила женщина..." и "Беня Король и другие". С одной стороны, подобные массовые спектакли – это большой труд для режиссера и работников костюмного цеха, но с другой - это очень полезно для труппы, так как все актеры активно работают. И Александр Шаровский сознательно берет на себя все трудности, для того чтобы труппа была занята. Думаю, где-то в середине октября у нас состоится премьера "Вишневого сада", сейчас же полным ходом идут репетиции, видно, что актеры соскучились по работе и репетируют с большим энтузиазмом", - сказал Гаджиев, добавив, что в новом сезоне публику ждет еще много интересных постановок.

Традиционно Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна принимает у себя театры из разных стран. Как подчеркнул директор театра, 21-26 ноября при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга и министерства культуры Азербайджана в Бакинской русдраме пройдет фестиваль "Петербургские театральные сезоны", приуроченный к "Году Гейдара Алиева".

"В рамках фестиваля на сцене нашего театра российский драматический театр "Приют комедианта" покажет спектакль "Женитьба Бальзаминова", Академический драматический театр имени В.Ф. Комиссаржевской – постановку "Ночь Гельвера", Театр Балтийский дом – спектакль "Волки и овцы", также будет показана постановка для детей "Аленький цветочек", которую представит театр "Кукольный формат"", - подчеркнул Гаджиев.

По словам директора театра, наряду с тем, что Бакинская русская драма примет у себя гастролеров, театр и сам отправится на гастроли по регионам.

"Считаю, что министерство культуры Азербайджана выступает с прекрасной инициативой, в ходе которой столичные театры выезжают на гастроли в регионы страны. Так, в рамках мероприятий, организованных министерством культуры Азербайджана, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, а также 150-летию азербайджанского профессионального национального театра, коллектив нашего театра выступил с гастролями в Гяндже, Шеки, Гусары. Проект очень важен и для творческого общения, для обмена опытом между театрами региона и столицы. В первый раз на гастроли мы поехали со спектаклем для взрослых, но потом решили не оставлять без внимания и юных зрителей. Впоследствии поняли, что данное решение было верным. Детский спектакль "Волшебная карусель" интерактивный и юные зрители с огромным удовольствием отвечали на вопросы, демонстрируя свои знания и эрудицию. Во всех регионах нас принимали очень хорошо, от этих гастролей у коллектива театра только положительные воспоминания. В новом сезоне наш театр также отправится на гастроли в регионы страны. Так, в середине сентября планируются гастроли в Лянкяран, где мы покажем нашу визитную карточку - спектакль "Мусье Жордан - ученый ботаник и дервиш Масталишах - знаменитый колдун". Потом нам предстоит визит в Мингячевир. И до конца года планируем показать в регионах такие постановки как "Семь красавиц", "Айдын" и "Маскарад", безусловно, не забудем и про детские постановки", - отметил он.

Директор театра также добавил, что в новом театральном сезоне на достойном уровне будут отмечены юбилеи ведущих актеров театра - народных артистов Азербайджана Людмилы Духовной и Фуада Османова, заслуженных артисток Азербайджана Елены Спициной и Натальи Балиевой.

"Естественно, мы будем на достойном уровне отмечать их круглые даты. Мы всегда стараемся делать это качественно", - сказал Гаджиев.

Говоря о привлечении в театр молодых актеров, Адалет Гаджиев отметил, что театр всегда рад молодым талантам.

"У нас тесные связи с Азербайджанским государственным университетом культуры и искусств. Некоторых ребят мы даже замечаем с первого курса. Это ребята с хорошим образованием, а в нашем театре они получают бесценный опыт. У многих из них уже главные роли в спектаклях. Естественно, театр всегда должен привлекать молодежь, и если появятся новые звездочки, мы с удовольствием будем рады их видеть у нас. Вообще, в театре должны служить как молодое, среднее, так и старшее поколения актеров. Наш театр старается всегда придерживаться такой тенденции. Спектакли в репертуаре позволяют привлекать актеров всех возрастных категорий. Безусловно, мы дорожим нашими возрастными актерами, которые всю свою жизнь посвятили театральному искусству", - добавил Адалет Гаджиев.