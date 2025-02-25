Когда погас свет на фоне величественных гор и потрясающей природы Габалы… - интервью с Егяной Ахундовой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Проректор Бакинской музыкальной академии имении Узеира Гаджибейли, профессор, народная артистка Азербайджана Егяна Ахундова рассказала Trend о проведенном первом Международном музыкальном фестивале "Зимняя сказка", организованным Фондом Гейдара Алиева при поддержке министерства культуры Азербайджана, Бакинской музыкальной академии имении Узеира Гаджибейли и Gilan. Этот фестиваль стал продолжением традиционного летнего Габалинского международного музыкального фестиваля классической музыки, а также джаза, народной музыки и танцевального искусства, который проводится с 2009 года, и вновь объединившим ценителей искусства.

"Габалинский фестиваль, ставший традиционным, является значимым событием в музыкальной культуре Азербайджана. Все музыканты, в том числе и я, ждём этот прекрасный музыкальный праздник, для нас большая честь выступить на фестивале, потому что площадка предоставляется как именитым азербайджанским и зарубежным музыкантам, так и талантливой молодежи. В этот период зарубежные гости и участники фестиваля непосредственно знакомятся с культурой и искусством нашей страны. Много лет художественным руководителем фестиваля является народный артист СССР и Азербайджана, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, профессор Фархад Бадалбейли – мэтр нашей музыкальной культуры, мастер высокого уровня и лидер фортепианной школы Азербайджана. И вся программа, весь репертуар должны отвечать высоким требованиям. Поэтому происходит очень тщательный отбор как программы, так и профессионального уровня участников. За эти годы на Габалинской сцене выступали всемирно известные коллективы из Великобритании, Австрии, России, Италии, ЮАР, Венгрии, Турции, США, Франции, Израиля, Украины, Испании, Кубы, Австрии, Болгарии, Швейцарии, Литвы и других стран, которые представляют свое мастерство, являются личностями с мировым именем", - отметила Егяна Ахундова.

Выступления музыкантов проходят под открытом небом и в камерных концертных залах Габалы. Вход на эти концерты свободный, что делает его широкодоступным и вызывает большой интерес местной публики и зарубежных гостей.

"Это летний фестиваль и формат совершенно уникальный – выступления проходят в окружении прекрасной природы Габалы, одного из очаровательных уголков Азербайджана. Это прекрасные вечера, которые навсегда остаются в памяти. Например, можно просто сидя на траве, наслаждаться прекрасной классикой на фоне гор и лесов, чистого воздуха - настоящее умиротворение! Одной из отличительных особенностей Габалинского фестиваля является то, что все музыканты в течение 7−10 дней могут контактировать друг с другом, тепло общаться и обсуждать, обмениваться впечатлениями и даже критиковать. И это очень важно, то есть это не просто концерт в зале, в котором ты аплодируешь музыканту и уходишь, а совершенно другая обстановка и формат общения музыкантов. Музыканты всегда отмечают душевную атмосферу и гостеприимство, необыкновенную красоту Габалы. И вот поэтому Габалинский фестиваль - это совершенно иной мир, полный ярких событий и впечатлений! Интересно, что проведенный первый в этом году Международный музыкальный фестиваль "Зимняя сказка" был ознаменован снегом, что придало событиям особую значимость названия и соответствующую атмосферу", - сказала народная артистка.

Программа "Зимней сказки" была очень насыщенной - любители музыки могли насладиться интересными программами с участием Бакинского камерного оркестра, учащихся и студентов Бакинской хореографической академии, инструментального ансамбля "Гайтагы", представляющего Германию и Россию ансамбля Айдара Гайнуллина "Эйфория", польского ансамбля GlassDuo, а также выступлениями известных исполнителей из Азербайджана и зарубежных стран. Помимо классической музыки на фестивале также прошли вечера вокальной и камерной музыки.

"Следует особо отметить большой интерес к фестивалю, гости приезжают не только из Баку, но из регионов страны семьями, что очень важно для пропаганды классического искусства во всех уголках страны. Фархад Бадалбейли постоянно делает программу разнообразной, чтобы была и классическая музыка, танцы народов мира и фламенко, мугам и фольклор, народная музыка и джаз – широкий музыкальный спектр, позволяя слушателям наслаждаться высоким искусством. Большая посещаемость, когда зрителям даже порой не хватает мест, очень радует нас и является предметом гордости. На фестивале я выступила с произведением русского композитора Николая Капустина, у которого много джазовых концертов для фортепиано с оркестром, ныне очень популярные в мире. И в завершении вместе с родным Baku Chamber Orchestra представила музыкальную шутку американского композитора Лероя Андерсона "Пьеса для пишущей машинки с оркестром", которая вызвала большой интерес среди гостей фестиваля и в соцсетях. Интересно, что в этом произведении пишущая машинка применяется как перкуссия, когда используются три основных звука - звук удара клавиши-рычажка о каретку, звонок о возврате каретки и возврат каретки. Хотелось бы отметить, каждый фестиваль становится площадкой для молодых композиторов, талантливых вокалистов и инструменталистов, которые могут выступать как соло, так и в составе дуэтов, трио, квартетов, различных коллективов. Такие фестивали - это развитие и совершенствование общечеловеческой культуры, имеющие очень большое значение для формирования музыкального вкуса, восприятия качественной музыки мирового уровня. Выражаем глубокую признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту, Президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, которые уделяют особое внимание реализуемым в нашей стране грандиозным культурным проектам", - подчеркнула профессор.

Кстати, на одном из фестивалей произошло интересное событие, свидетелем которого был корреспондент Trend, которое, как оказалось впоследствии, вызвало большой резонанс. В один из вечеров в сопровождении Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под руководством заслуженного деятеля искусств, дирижера Азада Алиева Егяна Ахундова играла на рояле произведение испанского композитора Мануэль Де Фалья "Ночи в садах Испании". Был аншлаг, зрители наслаждались прекрасным произведением и … вдруг неожиданно погас свет. На фоне величественных гор и потрясающей природы Габалы все погрузилось в темноту, которая вначале сопровождалась тишиной, сменившееся беспокойством и роптанием зрительного зала. Конечно, музыканты могут играть по памяти даже в кромешной тьме, но ведь солисты оркестра играют по нотам. Прошло несколько минут, технические работники забегали, старясь восстановить подачу света, но проблема не решалась. И в этой чарующей тьме, когда над головою прекрасное чистое летнее небо с яркими звездами, и зрители видят за роялем прекрасную женщину в белом платье, которая, чтобы снять напряжение в зале, стала играть на белых клавишах произведение легендарного джазового музыканта и композитора Вагифа Мустафазаде "Март"… Представьте себе, как в полнейшей темноте звучит рояль с этой великолепной музыкой, все очень трогательно и лирично, даже романтично. И на последних аккордах зажегся свет! В жизни замечательной пианистки было множество ярких моментов творческого успеха, но эти продолжительные овации были особенно дорогими, также отражая духовную решимость… После этого концертная программа была продолжена, а по завершении все подходили и выражали свое восхищение.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!