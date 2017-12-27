Бриллиант Дадашова и французский Санта-Клаус (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашова стала гостем проекта Cinemaya ADDIMla, который реализуется сетью кинотеатров Park Cinema и молодежной ассоциации ADDIM, сообщает Trend Life.

Председатель ADDIM Гусейн Джавадзаде отметил, что проект Cinemaya ADDIMla, который реализуется третий год с участием деятелей культуры и искусства, телеведущих и певцов направлен на популяризацию среди молодежи просмотров фильмов в кинотеатрах города.

Бриллиант Дадашова вместе со своими поклонниками киноманами посмотрели премьеру комедийного фильма "Санта и компания".

"Санта и компания" ‒ семейная французская комедийная лента, созданная режиссером Аленом Шаба, который также сыграл в фильме роль Санты-Клауса. В ролях Ален Шаба, Голшифте Фарахани, Пио Мармай, Бруно Санчес, Луиз Шаба, Одри Тоту, Давид Марсе, Грегуар Людиг, Йохан Дионне и другие.

Сюжет: Прямо перед самым Рождеством 92 000 эльфов, ответственных за изготовление новогодних подарков для малышей, сражает неведомый недуг! Санте ничего не остается, как запрячь своих летающих оленей и поспешить на Землю за лекарством, чтобы вылечить милых помощников и спасти чудесный праздник. Одна проблема - никто не признает в н​ем самого главного в мире волшебника…

(Автор: Вугар Иманов)

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