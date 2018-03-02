В Баку в ДТП попала участница "Евровидения"

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская певица, участница «Евровидения 2014» Диляра Кязимова вчера вечером попала в ДТП, сообщили Trend Life в пресс-службе исполнительницы.

«ДТП произошло в районе парка Мусабекова Ясамальского района Баку в результате столкновения пассажирского автобуса с автомобилем “Audi” Диляры Кязымовой, который в этот момент находился на обочине дороги. Благодаря ремню безопасности, Диляре Кязымовой удалось избежать травм. Однако, ее помощник получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован. Сразу после ДТП на место происшествия прибыли сотрудники Дорожной полиции и страховых компаний», - говорится в сообщении

(Автор: Вугар Иманов)

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