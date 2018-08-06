Представители Азербайджана фестиваля "ЖАРА 2018": Яркий праздник служит пропаганде страны (ФОТО)

6 августа 2018 17:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Среди представителей Азербайджана на Международном музыкальном фестивале "ЖАРА 2018" были народная артистка Айгюн Кязымова, заслуженные артистки Севда Алекперзаде и Манана Джапаридзе, участница "Евровидения 2018" Айсель Мамедова, участница "Евровидения 2016" Сямра Рагимли, Самир Багиров и Джамиля Гашимова (JIVA), сообщает Trend Life.

Делясь впечатлениями о грандиозном музыкальном событии, они отметили, что фестиваль "ЖАРА" – это яркий праздник, который, прежде всего, служит пропаганде Азербайджана, его культуры и традиций, природы и архитектуры, национальной кухни и гостеприимства, способствует привлечению большого количества туристов, является символом мира и толерантности, объединяющего народы.

Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте Баку Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. В этом году в течение четырех фестивальных дней выступили свыше 250 артистов. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Напомним, что с 3 августа началась трансляция фестиваля на Первом канале России.

(Автор - Вугар Иманов. Фото - Заур Мустафаев)

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