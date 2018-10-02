Народный артист Азербайджана назван лучшим певцом России

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) удостоен награды в номинации "Лучший певец" премии Russian Music Box, сообщает Trend Life.

"На премии Music Box я был удостоен награды "Лучший певец". Огромное спасибо каждому, кто проголосовал за меня в этой номинации. Получить такое звание - большая честь для артиста и отличный стимул ещё больше радовать вас, друзья!" - написал артист на своей странице в Instagram.

Премия, организованная холдингом MusicBox, существует с 2013 года. Шестерки финалистов по каждой номинации формируются на основании результатов голосования, которое проводится в социальных сетях и на официальном сайте MusicBox.

(Автор: Джани Бабаева)

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