В Баку приедут турецкие звезды Мурат Далкылыч и Мелис Сезен (ФОТО)

20 октября 2018 09:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку при организационной поддержке Аf Media 7 ноября состоится торжественный гала-вечер турецкого фильма "Dünya Hali", сообщили Trend Life в пресс-службе Киноцентра.

На премьере фильма в столице Азербайджана будут присутствовать исполнители главных ролей в кинокартине – популярный турецкий исполнитель и актер Мурат Далкылыч и известная актриса Мелис Сезен.

Фильм "Dünya Hali" снят в жанре романтической комедии и повествует о молодом человеке по имени Сердар, который страдает филофобией - боязнью влюбиться, и его взаимоотношениях с молодой девушкой Гизем.

Режиссер фильма - Омер Джан. В фильме также снимались - Эрен Хаджисалихоглу, Демет Гюль, Гёкай Мюфтюоглу, Серенай Акташ и другие.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Скряга Гара и транжира Нигяр – кто победит? Гала-вечер комедии (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 17 октября 17:03
Их называют водовозами и прислугой, они жертвуют своими карьерами…Премьера в Баку (ВИДЕО,ФОТО)
Культура 3 октября 17:25
В Баку состоялась презентация фильма "Ильяс Эфендиев и три Карабахнаме" (ФОТО)
Культура 3 октября 13:00
В Баку пройдет гала-вечер фильма "Птица на миллион" с участием звезд (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 17 сентября 14:52
В Азербайджане стартовала Неделя российского кино (ФОТО)
Культура 7 сентября 22:47
Представлена полная программа Недели российских фильмов в Азербайджане
Культура 5 сентября 14:48
Лента новостей
В Азербайджане пройдет конкурс по приему на должность директоров школ
Общество 10:34
Минобороны Казахстана объявляет тендер на закупку лекарственных средств
Тендеры 10:29
Шесть членов экипажа иранского сухогруза выписаны из больницы - завотделением
Общество 10:20
Туркменистан и Иордания готовы создать совместную экономическую группу
Бизнес 10:07
Внешэкономбанк РФ и Национальная энергосберегающая компания Узбекистана будут сотрудничать в модернизации электростанций
Энергетика 10:05
В зоне оползня в бакинском поселке образовались новые трещины - минэкологии
Общество 09:57
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 30 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:50
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Бизнес 09:46
Крупнейший в мире китайский самолет-амфибия совершил первый взлет с воды
Китай 09:46