В Баку приедут турецкие звезды Мурат Далкылыч и Мелис Сезен (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку при организационной поддержке Аf Media 7 ноября состоится торжественный гала-вечер турецкого фильма "Dünya Hali", сообщили Trend Life в пресс-службе Киноцентра.

На премьере фильма в столице Азербайджана будут присутствовать исполнители главных ролей в кинокартине – популярный турецкий исполнитель и актер Мурат Далкылыч и известная актриса Мелис Сезен.

Фильм "Dünya Hali" снят в жанре романтической комедии и повествует о молодом человеке по имени Сердар, который страдает филофобией - боязнью влюбиться, и его взаимоотношениях с молодой девушкой Гизем.

Режиссер фильма - Омер Джан. В фильме также снимались - Эрен Хаджисалихоглу, Демет Гюль, Гёкай Мюфтюоглу, Серенай Акташ и другие.

(Автор: Джани Бабаева)

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