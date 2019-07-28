Танцуют все! Фейерверк эмоций на фестивале "ЖАРА 2019" в Баку – чуть Каспий не вышел из берегов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку на одном из красивейших курортов Sea Breeze на побережье Каспийского моря прошел третий концертный день Международного музыкального фестиваля "ЖАРА 2019", сообщает Trend Life.

Сегодня стал днем хитов «нулевых» и это вечер стал ярким украшением нынешнего фестиваля. На протяжении всего многочасового вечера зрители танцевали и подпевали своим любимым артистам. Как говорится, от такой энергетики чуть Каспий не вышел из берегов. В концертной программе зажигали - Эмин Агаларов, Григорий Лепс, Владимир Кузьмин, Руки Вверх, Митя Фомин и группа «Hi – Fi», Алена Апина, группа «На-На», Наташа Королева, Brandon Stone, Слава, ЛюбовьУспенская, Лайма Вайкуле, Александр Буйнов, Александр Малинин, Жасмин, Ирина Нельсон, Диляра Кязымова, группа MBand, Анита Цой, Стас Пьеха, Ирина Дубцова, Александр Иванов и группа Рондо, Алексей Чумаков, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Серега, Александр Шоуа, Анна Седокова, Интарс Бусулис, Игорь Николаев, Денис Клявер, Валерия, Маша Вебер, группа «Земляне», группа «Queens» и другие. Ведущие вечера – Яна Чурикова и Юлия Барановская.

Четвертый Международный музыкальныйфестиваль "ЖАРА 2019" проходит с 25 по 28 июля в одном из красивейших курортов Sea Breeze на побережье Каспийского моря в Баку. В этом году принимает участие около 250 артистов. Фестиваль открылся гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты. Во второй день выступили звезды 90-х, и были представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлов и группы «Любэ». А завершится фестиваль поколением Z – прозвучат все хиты стримов и топы чартов, и пройдет сольный концерт Тимати. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор - Вугар Иманов. Фото – Заур Мустафаев)

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