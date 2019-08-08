Анна Нетребко: Азербайджанская свадьба - это праздник для всех!(ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Звезда мировой оперы, народная артистка России Анна Нетребко в ходе своего визита в Баку побывала на азербайджанской свадьбе, сообщает Trend Life.

Напомним, что Анна Нетребко прилетела в Баку на торжество по случаю 75-летия мамы своего супруга, народного артиста Азербайджана Юсифа Эйвазова. Также Анна Нетребко вместе с Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго посетила свадьбу друга.

"В общем все счастливы! Азербайджанская свадьба - это праздник для всех!", - написала на своей странице в Instagram оперная дива.

Отметим, что Нетребко также поделилась на своей странице фотографиями и видеороликами со свадьбы.

Анна Нетребко – драматическое сопрано. Примадонна современной оперной сцены, лауреат Государственной премии России. Она стала первым классическим музыкантом, вошедшим в число самых влиятельных людей рейтинга Time 100 журнала Time Magazine. Была названа лучшей певицей 2017 года на International Opera Awards в Лондоне. В июле 2017 года журнал Forbes признал Анну Нетребко лидером рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов России.

Юсиф Эйвазов - драматический тенор, лауреат и обладатель Гран-при ряда международных конкурсов, Почетной медали имени Джанандреа Гаваццени. Эйвазов блистает на мировых сценах вместе с коллективами миланской оперы "Ла Скала" и Королевской оперы Монте-Карло.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.