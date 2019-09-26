Эмилия Кларк оставили без парика Дейнерис из "Игры престолов"

Актриса Эмилия Кларк пожаловалась, что ей так и не удалось выпросить у съемочной группы "Игры престолов" парик своей героини Дейнерис Таргариен, об этом как передает Trend Life сообщает РИА Новости со ссылкой на MTV.com.

Все фанаты сериала знают, что важнейшим элементом имиджа Матери драконов были светлые волосы.

Кларк рассказала на красной дорожке церемонии вручения "Эмми", что она очень хотела забрать один из париков, которые носила на съемках, домой. Ей разрешили это сделать, но "трофея" у нее до сих пор нет: "Я так и не увидела свой парик. Мы завершили шоу полтора года назад! И я все еще его жду".

Корреспондент издания выразил надежду, что это интервью поможет ей все-таки заполучить парик, чтобы у нее была возможность при желании нарядиться Матерью драконов.

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