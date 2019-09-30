Осенняя любовь и ностальгия Принца азербайджанского шансона (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли прошел сольный концерт Джейхуна Бакинского под названием "Только любимые песни", сообщает Trend Life.

"Осенняя пора, как и мелодия шансона, всегда отзывается в душе ностальгией, искренними чувствами и любовью", - говорит Джейхун Бакинский.

В вечере шансона также приняли участие друзья Джейхуна – исполнители Айнур Османлы, Егяна Оруджева, Гусейн Бакылы и мейханачы Садыг Мустафаев. Вечер вел заслуженный артист Эльнур Керимов.

Принц азербайджанского шансона – так окрестили музыкальные критики певца Джейхуна Бакинского. Сам он родился в древней части Баку – Ичери шехер. Восточный колорит старинной архитектуры города сыграл важную роль в его творчестве. Джейхун Бакинский с детства исполняет песни восточных композиторов. Большую популярность певцу принес жанр шансона. Бархатный голос, узнаваемый тембр с национальным колоритом, собрал большую аудиторию поклонниц. Певец гастролировал с концертами в России и Израиле.

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(Автор: Вугар Иманов. Фото: Руслан Мамедов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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