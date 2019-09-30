Осенняя любовь и ностальгия Принца азербайджанского шансона (ВИДЕО, ФОТО)

30 сентября 2019 17:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли прошел сольный концерт Джейхуна Бакинского под названием "Только любимые песни", сообщает Trend Life.

"Осенняя пора, как и мелодия шансона, всегда отзывается в душе ностальгией, искренними чувствами и любовью", - говорит Джейхун Бакинский.

В вечере шансона также приняли участие друзья Джейхуна – исполнители Айнур Османлы, Егяна Оруджева, Гусейн Бакылы и мейханачы Садыг Мустафаев. Вечер вел заслуженный артист Эльнур Керимов.

Принц азербайджанского шансона – так окрестили музыкальные критики певца Джейхуна Бакинского. Сам он родился в древней части Баку – Ичери шехер. Восточный колорит старинной архитектуры города сыграл важную роль в его творчестве. Джейхун Бакинский с детства исполняет песни восточных композиторов. Большую популярность певцу принес жанр шансона. Бархатный голос, узнаваемый тембр с национальным колоритом, собрал большую аудиторию поклонниц. Певец гастролировал с концертами в России и Израиле.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Руслан Мамедов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Осенняя любовь и ностальгия Принца азербайджанского шансона (ВИДЕО, ФОТО)
  • Осенняя любовь и ностальгия Принца азербайджанского шансона (ВИДЕО, ФОТО)
  • Осенняя любовь и ностальгия Принца азербайджанского шансона (ВИДЕО, ФОТО)
  • Осенняя любовь и ностальгия Принца азербайджанского шансона (ВИДЕО, ФОТО)
  • Осенняя любовь и ностальгия Принца азербайджанского шансона (ВИДЕО, ФОТО)
  • Осенняя любовь и ностальгия Принца азербайджанского шансона (ВИДЕО, ФОТО)
  • Осенняя любовь и ностальгия Принца азербайджанского шансона (ВИДЕО, ФОТО)
  • Осенняя любовь и ностальгия Принца азербайджанского шансона (ВИДЕО, ФОТО)
  • Осенняя любовь и ностальгия Принца азербайджанского шансона (ВИДЕО, ФОТО)
  • Осенняя любовь и ностальгия Принца азербайджанского шансона (ВИДЕО, ФОТО)
  • Осенняя любовь и ностальгия Принца азербайджанского шансона (ВИДЕО, ФОТО)
  • Осенняя любовь и ностальгия Принца азербайджанского шансона (ВИДЕО, ФОТО)
  • Осенняя любовь и ностальгия Принца азербайджанского шансона (ВИДЕО, ФОТО)
  • Осенняя любовь и ностальгия Принца азербайджанского шансона (ВИДЕО, ФОТО)
  • Осенняя любовь и ностальгия Принца азербайджанского шансона (ВИДЕО, ФОТО)
  • Осенняя любовь и ностальгия Принца азербайджанского шансона (ВИДЕО, ФОТО)
  • Осенняя любовь и ностальгия Принца азербайджанского шансона (ВИДЕО, ФОТО)
  • Осенняя любовь и ностальгия Принца азербайджанского шансона (ВИДЕО, ФОТО)
  • Осенняя любовь и ностальгия Принца азербайджанского шансона (ВИДЕО, ФОТО)
  • Осенняя любовь и ностальгия Принца азербайджанского шансона (ВИДЕО, ФОТО)
  • Осенняя любовь и ностальгия Принца азербайджанского шансона (ВИДЕО, ФОТО)
  • Осенняя любовь и ностальгия Принца азербайджанского шансона (ВИДЕО, ФОТО)
  • Осенняя любовь и ностальгия Принца азербайджанского шансона (ВИДЕО, ФОТО)
  • Осенняя любовь и ностальгия Принца азербайджанского шансона (ВИДЕО, ФОТО)
  • Осенняя любовь и ностальгия Принца азербайджанского шансона (ВИДЕО, ФОТО)
  • Осенняя любовь и ностальгия Принца азербайджанского шансона (ВИДЕО, ФОТО)
  • Осенняя любовь и ностальгия Принца азербайджанского шансона (ВИДЕО, ФОТО)
  • Осенняя любовь и ностальгия Принца азербайджанского шансона (ВИДЕО, ФОТО)
  • Осенняя любовь и ностальгия Принца азербайджанского шансона (ВИДЕО, ФОТО)
  • Осенняя любовь и ностальгия Принца азербайджанского шансона (ВИДЕО, ФОТО)
  • Осенняя любовь и ностальгия Принца азербайджанского шансона (ВИДЕО, ФОТО)
  • Осенняя любовь и ностальгия Принца азербайджанского шансона (ВИДЕО, ФОТО)
  • Осенняя любовь и ностальгия Принца азербайджанского шансона (ВИДЕО, ФОТО)
  • Осенняя любовь и ностальгия Принца азербайджанского шансона (ВИДЕО, ФОТО)
  • Осенняя любовь и ностальгия Принца азербайджанского шансона (ВИДЕО, ФОТО)
  • Осенняя любовь и ностальгия Принца азербайджанского шансона (ВИДЕО, ФОТО)
Новости по теме
Принц шансона Джейхун Бакинский подарит осенние мотивы (ВИДЕО)
Звёздный мир 29 августа 14:16
Эйюб Ягубов - хедлайнер первого Бакинского фестиваля шансона
Звёздный мир 27 марта 11:55
Музыка твоей души – шансон в вечернем Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 18 октября 2018 11:45
Во Дворце Гейдара Алиева пройдет вечер шансона
Культура 3 сентября 2018 13:04
Два летних дня с Эйюбом Ягубовым
Звёздный мир 5 июня 2018 16:04
Народный герой Бабек в компьютерной графике – готовится масштабный кинопроект (ФОТО/ВИДЕО)
Культура 18 апреля 2018 22:52
Лента новостей
Казахстан рискует не выполнить обещания по поставкам газа в Китай
Бизнес 18:29
ЦБА заработает 200 млн долларов от управления валютными резервами
Финансы 18:26
Грузия демонстрирует наибольший экономический рост среди стран Восточного партнерства ЕС (Эксклюзив)
Бизнес 18:24
Узбекская товарная биржа опубликовала результаты торгов за прошедшую неделю
Бизнес 18:21
В центре Гейдара Алиева состоится лекция Татьяны Поляковой на тему "Этикет и профессиональное общение"
Общество 18:19
Продолжается ТЭC интеграции сетей SOCAR Fiber Optic и Millenicom
Энергетика 18:13
Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение обеспечения поливной водой посевных площадей в Шамахы
Политика 18:11
Главный пирс Бакинского бульвара закрылся на ремонт
Общество 18:11
Президент Ильхам Алиев поздравил председателя КНР
Политика 17:52