Мурад Садых выступит с концертом "Песни моей души" в Международном центре мугама

5 ноября 2019 13:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Популярный исполнитель Мурад Садых выступит с благотворительным концертом "Qəlbimin nəğmələri" (Песни моей души) в Международном центре мугама, 8 декабря в 19.00, сообщает Trend Life.

На вечере прозвучат хиты исполнителя за 11-летнюю творческую деятельность. В концертной программе также примут участие друзья и коллеги певца. Кстати, сегодня Мураду исполнилось 29 лет. С чем его и поздравляем, и желаем дальнейших творческих успехов!

Мурад Садых, которого называют "Кавказский Стиви Уандер", является лауреатом международных фестивалей, среди которых "Бакинская осень", III и VIII Международных фестивалей творчества инвалидов "Жизнь безграничных возможностей" в Москве, X Международного фестиваля интегрированных театров "Солнечная волна" в Киеве, обладателем Хрустального кубка и почетного диплома мэрии Санкт-Петербурга IV Международного фестиваля творчески одаренных людей с ограниченными возможностями "Звезда надежды". Принимал участие в фестивале "Белая трость - толерантность, равноправие, интеграция" в Центре оперного пения Галины Вишневской в Москве. Награжден Министерством молодежи и спорта Азербайджана премией "Gənclər mükafatı laureatı" и "Хрустальным кубком". Удостоен почетным дипломом "Ustad-Sənətkar"("За исполнительское мастерство") от Совета правления профсоюза работников СМИ Азербайджана, рядом национальных премий в области эстрадного искусства.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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