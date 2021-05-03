Jony раскрыл секрет победы в шоу "Маска". Помогли молитвы бездомных людей? (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Победителем второго сезона шоу "Маска" телеканала НТВ стал известный в России исполнитель азербайджанского происхождения, 25-летний Jony (Джахид Гусейнли), который выступал в костюме "Крокодила" и стал обладателем заветной статуэтки, сообщает Trend Life.

Второе место тоже занял азербайджанец, всемирно известный оперный исполнитель, народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов, который скрывался под маской "Ламы". До суперфинала также дошли Юлия Паршута (Змея) и Тимур Батрутдинов (Заяц).

"Мой родной Кроки! От всего сердца поздравляю тебя, ты уникальный, безумно талантливый и невероятный Артист и Человек! Спасибо за эмоции, за твой голос и за твою душу", - поздравил Jony Юсиф Эйвазов.

Jony все три месяца так ловко менял голос и скрывал свою личность под костюмом Крокодила, что его не рассекретил ни один из членов жюри. После победы Jony признался, что участие в шоу принесло ему огромное удовольствие. Он отметил доброжелательные отношения со всей съемочной командой, творческим коллективом и участниками проекта.

"Ребята максимально открытые, позитивные, заряженные. Все трудности, которые мы проходили там, проходили вместе, очень друг друга понимали, каково это - быть в гигантской маске… Если я скажу, что никого не считал конкурентом, это будет громко. Но я просто шел туда, не ожидая, что что-то выиграю. Только в конце появилось какое-то чувство соперничества", - поделился Jony.

Одними из главных секретов победы стали невероятный артистизм, огромное трудолюбие и следование всем условиям шоу. Пришлось скрывать свою личность от других участников - для каждого была отведена отдельная гримерка, на съемочной площадке все герои были в масках своих персонажей или плотно облегающих пластмассовых масках. Каждый участник носил фирменную оверсайз-толстовку с большим капюшоном и надписью "Без комментариев". Кстати, участникам шоу "Маска" за разглашение тайны грозили многомиллионные штрафы. И это в общем-то правильно - кому будет интересно смотреть шоу, если интрига убита?

"Считаю, что в "Маске" выложился на 1000% в каждом номере! Победа дала огромный стимул творить и идти дальше к мечтам: к "Грэмми", например. Бог дал мне 100% слух, вокал, но в 14 лет я не пел так, как сейчас, потому что голос был не раскрыт. Любовь к профессии, к музыке, к пластинкам, которые я слушал, сделали свое дело. Важно работать над собой, держать связки в тонусе - даже не помню, как давно ел мороженое или пил что-то холодное, потому что берегу горло", - сказал артист.

"Маска" - музыкальное телешоу, являющееся российской адаптацией международного формата Masked Singer. На сцене проекта разные российские знаменитости (певцы, актёры, юмористы, спортсмены и другие) выступают в необычных костюмах, покрывающих их с ног до головы. Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн рассказал в студии программы Леры Кудрявцевой "Звезды сошлись", что просмотры второго сезона "Маски" показали ошеломительные результаты, побив даже предыдущий рекорд. Поэтому было принято решение о проведении третьего сезона, который начнется 13 февраля следующего года.

Jony (Джахид Афраил оглу Гусейнли) родился 29 февраля 1996 года в Баку, его семья родом из Лерикского района Азербайджана. В возрасте 4 лет переехал с семьёй в Москву. В 6 лет пошёл в гимназию №1925 в Новокосино. Еще в школьные годы поражал своими вокальными данными, пел в детском хоре, также занимался кикбоксингом. Выбор псевдонима Jony идет еще с самого детства. Будущий музыкант очень любил мультфильм "Джони Браво", за что мама в шутку называла его Джони. Также его стали называть Джони друзья в школе. По совету отца – бизнесмена он поступил на факультет международного бизнеса Государственного университета управления, но продолжал заниматься музыкой. После окончания магистратуры решил стать профессиональным музыкальным исполнителем. Тогда ему было 22 года. Исполнил дуэты с Elman, HammAli & Navai, Andro, Emin, Мотом и Полиной Гагариной, его сольные композиции возглавляли чарты, становился лауреатом в различных номинациях – Жара Music Awards 2020, Жара Music Awards 2021, OK! Awards, Новое Радио Awards, Жара Music Awards 2021. В 2019 году впервые выступил на фестивале "ЖАРА", а также с безвозмездной концертной программой в Парке Центра Гейдара Алиева с участием звёзд современной эстрады.

В качестве интересного факта из жизни Jony можно назвать то, что в отличие от других, он помогает бездомным не ради красивых заголовков в СМИ и лайков в соцсетях. Не только накормит нуждающегося, но и искренне поинтересуется, как человек попал в такую ситуацию. Сейчас, когда Jony стал знаменитым, он не зазнался и продолжает благие дела. Он неоднократно отмечал, что вдохновляется историями других людей, поэтому большинство его песен, можно сказать, основано на реальных событиях. Возможно, что на пути к успешной карьере Jony помогли молитвы этих бездомных людей…Ведь благие дела всегда вознаграждаются.

(Автор: Вугар Иманов)