Яркие моменты концерта Кенана Догулу в Sea Breeze – биение сердец, объятия любви, иллюзия звездного неба (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Sea Breeze Resort в Нардаране, на берегу Каспия состоялось яркое шоу одного из самых харизматичных романтиков турецкой эстрады Кенана Догулу.

Концерт прошел в рамках летних концертов Sea Breeze Summer Live - нового проекта народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова в формате чередующихся live-выступлений звезд эстрады, сообщает Trend Life.

Кенан Догулу уже не раз бывал в столице Азербайджана. И на этот раз публика приветствовала певца не менее горячо, давая понять, что сегодня он однозначно будет купаться в ее любви. К почитателям своего творчества исполнитель вышел с коронной композицией прошлого года Bumaya, и зрительное пространство наполнилось фирменной энергией, сопровождающей все концерты турецкого музыканта. Дополнительную "нагрузку" взял на себя огромный экран, где на протяжении всего музыкального действа демонстрировались клипы, ставшие визуальным дополнением к происходящему на сцене.

Кенан Догулу в этот вечер вновь доказал, что по праву занимает одно из ведущих мест на турецкой эстраде и является весьма плодотворным музыкантом. Публика "на ура!" принимала его шутки и теплые признания в свой адрес.

Известные композиции в ходе концерта сменяли новые песни. Некоторым зал подпевал столь самозабвенно, что казалось, что вся территория Sea Breeze становится единой концертной площадкой. Лирические музыкальные номера сменялись зажигательными танцевальными…

Такие композиции, как İlk adımı sen at, Boş sayfa, Hezarfen, Hara məni lütfen, Vay Be, Tencere kapak, Yaramızda qalsın, Yosun, Yakarım, Durukta и другие, вызвали восторг публики, которая не упускала возможности потанцевать, не забывая при этом снимать происходящее на сцене на свои мобильные телефоны. Многие и вовсе вели прямую трансляцию. А некоторые, отзываясь на приглашения Кенана Догулу, фонариками от своих мобильных телефонов создавали иллюзию звездного неба.

На протяжении концерта исполнитель радовал слушателей, подыгрывая себе на гитаре в нескольких композициях. Кроме того, он танцевал, почти не переставая, задавая атмосферу полного relax, придавая летнему жаркому вечеру еще больше музыкального накала.

Завершением великолепного праздника стали уже традиционный салют и долгие аплодисменты многочисленной публики Кенану Догулу. Он вновь доказал, что эстрада братской страны в Азербайджане пользуется успехом и востребована разными возрастными категориями тех, кто этот вечер провел в "объятиях" Sea Breeze Summer Live.

Татьяна Иванаева специально для Trend Life