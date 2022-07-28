Впервые в Баку пройдет грандиозный open-air фестиваль с участием европейских звёзд 80-х

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Азербайджане, в пригороде Баку - Sea Breeze Resort, 2 сентября пройдет грандиозный open-air фестиваль с участием европейских звёзд 80-х, сообщает Trend Life.

В Sea Breeze Disco Night выступят Thomas Anders, Joy, Secret Service, Pupo, Boney M, Arabesque — поистине легенды диско! Танцы под открытым небом, любимая музыка, море веселья и всё это на живописном берегу Каспия.

Прозвучат самые яркие хиты, которыми и по сей день восторгаются миллионы.

Томас Андерс - немецкий поп-певец, актер и музыкант, в прошлом - солист евродиско-группы «Modern Talking», где выступал в дуэте с Дитером Боленом. Хиты возглавляли мировые чарты

Joy - австрийская англоязычная европоп/евродиско-группа. Коллектив наиболее известен своими синглами «Touch By Touch», «Valerie» и «Hello».

Secret Service - одна из наиболее известных музыкальных групп Швеции, исполнявших свои произведения в жанре популярной музыки.

Pupo – итальянский певец и композитор, каждый сингл которого («Gelato al cioccolato», «Ciao», «Forse», «Su di noi» и т.д.) имел в свое время невероятный успех и многомиллионные тиражи.

Boney M - легендарная диско-группа, завоевавшая любовь и признание меломанов по всему миру своими хитами «Daddy Cool», «Sunny», «Rasputin» и т.д.

Arabesque - западногерманская женская поп-группа, работавшая в жанре диско с элементами хай-энерджи, известная по суперхиту «Midnight Dancer».