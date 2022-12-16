Зимним бакинским вечером с Эмином Агаларовым: Любовь к искусству всегда связана с человеком, его создающим (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Вчера во Дворце Гейдара Алиева прошел традиционный зимний концерт народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова (EMİN). И вновь с аншлагом, и вновь подарив зрителям прекрасное настроение, и вновь оставив яркие эмоции от шоу-программы, сообщает Trend Life.

Зимние концерты своеобразно связаны с днем рождения EMINа, который артист отмечает 11 декабря. Но этот вечер был также приурочен к 50-летию Дворца Гейдара Алиева и носил благотворительный характер.

Любите ли вы искусство актера, за его талант, способность понимать самых разных людей, его дар перевоплощения? Вы можете ответить: любовь к искусству всегда связана с человеком, его создающим. Верно. Надо очень любить не себя в искусстве, а само актерское искусство, очень верить в его необходимость людям, чтобы отдаваться творчеству так безраздельно и вдохновенно. Более того, есть и различие, связанное именно с душевными качествами. Помимо яркого творчества (Forbes считает певца одной из самых успешных звёзд современного шоу-бизнеса), Эмина Агаларова отличает особая внимательность к окружающим, обычным людям, зрителям, и он, даря свою настоящую любовь, получает взамен массу искренних положительных эмоций.

Особо хотелось бы отметить, что почетными гостями вечера стали ветераны Карабахской войны и люди с ограниченными возможностями. А в фойе Дворца Гейдара Алиева поклонники могли приобрести именные сувениры и альбомы EMIN-а, все средства с продажи сувенирной продукции, пойдут на лечение Эйвазова Анара, страдающего раком крови.

Концерт, конечно же, был невероятным! Прозвучали хиты, которые люди знают и любят, и новые композиции. Помимо музыкальной программы зрители могли насладиться классными спецэффектами и теплой атмосферой, отношением артиста со зрителями, юмором и позитивным драйвом. Как всегда было обилие цветов и подарков. Артист с удовольствием общался, делал с поклонниками селфи и раздавал автографы.

В связи с большим ажиотажем 15 декабря отметим, что сегодня во Дворце Гейдара Алиева пройдет второй концертный день EMIN-а.