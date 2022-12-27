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Jony выступит с концертом в Баку

Звёздный мир Материалы 27 декабря 2022 13:11 (UTC +04:00)
Jony выступит с концертом в Баку

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - На большой летней сцене Sea Breeze Resort 24 июня 2023 года с сольным концертом выступит главный хедлайнер всех музыкальных чартов Азербайджана, талантливый и харизматичный исполнитель Jony (Джахид Гусейнли), сообщили Trend Life организаторы программы.

Сольный концерт Jony – это всегда фейерверк музыкальных хитов, масштабный звук, потрясающий свет, неповторимая атмосфера и яркие впечатления от долгожданной встречи.

Напомним, в июле 2022 года сольный концерт Jony с огромным успехом прошел в Sea Breeze Resort. На том концерте Jony публика зарядились необыкновенной энергетикой и драйвом, поэтому с уверенностью можно сказать, что выступление артиста в 2023 году подарит массу эмоций его поклонникам.

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