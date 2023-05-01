Гран-при Азербайджана "Формулы 1" привлек большое внимание российских знаменитостей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Гран-при Азербайджана "Формулы 1" привлек большое внимание зарубежных звезд, среди которых были и российские медийные лица, сообщает Trend Life

Российская телеведущая, дизайнер одежды Мария Кравцова (МариКа) поделилась фотографиями в Instagram, сделанными в Баку, а также кадрами с "Формулы 1" со словами: "Обязательно хочу сюда еще вернуться! Вкусная еда, классные люди, потрясающая архитектура, погода! В общем, очень приятные впечатления о Баку!".

Российская телеведущая, блогер Ида Галич поделилась в Instagram фотографиями, сделанными на трибунах Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

Российская модель, блогер Виктория Одинцова в Instagram поблагодарила бакинских поклонников за внимание и любовь со словами: "Большое спасибо, в этот раз я просто "купалась" в вашем внимании в Баку, мне это безумно приятно. Не была здесь с 2017 года и, конечно, в этот раз вы меня просто баловали. Спасибо большое всем, кто подходил, говорил приятные слова, фотографировался. Надеюсь, в скором времени обязательно вернусь в Баку, здесь очень красиво. До скорых встреч!".

Среди зрителей был и российский продюсер, фотограф, сооснователь проекта о путешествиях #FollowMeTo (#Следуй за мной) Мурад Османов.

Баку также посетили российская актриса, стендап-комик, сценарист и ведущая Ирина Мягкова и певица Мария Качанова (Masha).

Напомним, что победителем Гран-при Азербайджана "Формулы 1" стал пилот Red Bull Серхио Перес. Напарник Переса по команде Макс Ферстаппен занял второе место, а Шарль Леклерк из Ferrari - третье место.