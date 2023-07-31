White Party азербайджанской художницы: Я люблю чувство белого холста… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская художница, член UNESCO, заместитель председателя Общества охраны природы и глава благотворительного фонда "Надежда на жизнь" (Həyata ümid) Милена Набиева отметила свой день рождения White Party, сообщает Trend Life.

Яркий колорит в произведениях, позитив в характере и милосердие в душе – таким все знают Милену. А больше всего характер и творческую натуру отражают ее картины и дизайнерские воплощения в мебели, росписях посуды из стекла или керамики, в которых отражена любовь к богатой азербайджанской культуре, истории, обычаям и традициям.

"Я люблю чувство белого холста, замираю и наслаждаюсь им перед первым штрихом, что ложится в основу будущего сюжета. Я живу в этом мире, поэтому всегда хочу создавать яркие и радостные работы. Каждая картина - это носитель особой энергетики. Яркие, позитивные цвета, которые не дают грустить и скучать, которые волнуют душу так, что хочется жить, стремиться вперед, помогать и делать добро! Одним словом, любовь к цветам жизни! Это зеленый – цвет лугов и полей, красный – цвет жизни, любви, голубой – цвет неба, на которое не устаешь смотреть, что так приятно волнует душу и сердце! А если посмотреть в целом, то это цвета Азербайджана, они наполнены жизнью!", - говорит художница.

По ее словам, на протяжении всей истории человечества творчество и благотворительность идут рука об руку. Возможно, потому что источник обоих - духовность человека, проявляющаяся по-разному.

"Неся добро, человек питает свою душу: очищается аура, мы становимся легче, позитивнее. Счастье многогранно, как цвета радуги – плавно переходящие друг в друга, которые радуют глаз и поднимают настроение…В каждом из нас, я уверена, где-то внутри живет творец. Творцы ассоциируются у меня с нечто светлым и ярким. Мне кажется, что их мудрости и знаниям нет конца. Главное, это найти его в себе, и тогда человек может совершать невозможное. Нужно любить, творить и радоваться всему. А также быть благодарным Богу за все!", - говорит Милена.