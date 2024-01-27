Айгюн Кязымова отметила день рождения презентацией гламурного и зажигательного клипа "Sağ-salamat" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова отметила день рождения презентацией гламурного и зажигательного клипа "Sağ-salamat", сообщает Trend Life. Днем клип был презентован СМИ, а вечером – друзьям и близким Дивы отечественной эстрады.

На встрече с журналистами был накрыт праздничный стол, разрезан торт под Happy Birthday to You, представлены несколько хитов звезды эстрады и, конечно же, прозвучали пожелания дальнейших творческих успехов. Ведущей мероприятия была заслуженный работник культуры Лейла Гулиева. Журналисты вместе с Дивой активно подпевали и танцевали, что придало презентации особую праздничную атмосферу.

Айгюн Кязымова поделилась трогательными воспоминаниями, отметив, что за 35-летнюю творческую жизнь журналисты были ее самыми преданными друзьями.

Успешная карьера певицы началась в 1988 году с победы на музыкальном фестивале "Бакинская осень-88", затем были выступления на конкурсах "Юрмала-1989", "Азия Даусы -1992", победа на конкурсе в Стамбуле в 1996 году, выпуски альбомов, множество хитов, концертные программы, в том числе за рубежом, неизменно проходившие с аншлагами, участие в различных проектах в качестве члена жюри, главная роль в мюзикле "Xarı bülbüllər" режиссёра Арифа Газиева,участие в качестве ведущей в телепередачах, множество призов.

Клип "Sağ-salamat" был снят известным турецким режиссером Селимом Акара в Стамбуле с участием более ста человек - актеров и танцоров. Авторы слов и музыки - Yap10 (Замиг Алиев) и Saybudur (Сабухи Маджнунлу). Различные персонажи, меняющийся образ главной героини, специально созданные для проекта костюмы и короны ручной работы, созданные самой Айгюн Кязымовой, придали работе особый шик.

В заключение певица ответила на вопросы журналистов.

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