Стивен Сигал, Эмин Агаларов и звезды на открытии летнего сезона Sea Breeze Summer Live в Баку – праздничный марафон (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На побережье Каспия в Баку в Sea Breeze Resort прошел праздничный марафон с участием звезд, сообщает Trend Life.

Большой праздник в честь открытия нового летнего сезона Sea Breeze Summer Live был ознаменован рядом событий. В один день состоялось торжественное открытие сразу трех проектов на территории города-курорта: нового фитнес-клуба Crocus Fitness Lighthouse, ресторанов McDonald’s и The Choyxona Sea Breeze.

В церемонии открытия долгожданного McDonald’s Azərbaycan приняли участие владелец Sea Breeze Resort, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов и председатель Наблюдательного Совета McDonald’s Azərbaycan Фарид Ализаде. Сотрудники McDonald’s презентовали огромный праздничный торт в форме макета проекта и курортного города. Новый ресторан располагает просторной террасой, где можно провести время на свежем воздухе и насладиться прекрасным видом на Каспийское море.

Затем на территории Sea Breeze состоялось открытие нового центра здорового и активного образа жизни для всей семьи Crocus Fitness Lighthouse – еще одного, 17-го по счету, проекта большого международного семейства Crocus Fitness. Уникальность нового клуба – круглогодичный подогреваемый открытый бассейн, а также закрытый бассейн. Фитнес-клуб площадью в 3500 кв. м предлагает передовые технологии и оборудование.

В церемонии разрезания красной ленты приняли участие владелец Эмин Агаларов, директор сети Crocus Fitness Влад Петров и солистка группы "Винтаж" Анна Плетнёва.

"У Crocus Fitness именно в Sea Breeze есть отличительная черта – это проект в городе-курорте, ассоциируется с отдыхом, побережьем, поэтому здесь будут задействованы все плюсы локации – и море, и бассейны, и наша потрясающая атмосфера", - сказал Эмин Агаларов.

Открытие посетили артисты и блогеры из разных стран, среди которых были Стивен Сигал, Сергей Бурунов, Гусейн Гасанов, Сабина Агаларова. Bahh Tee, Elman, Toni, Шевги, Забит Самедов, Кянан Бадалов и другие.

"Баку – замечательный, очень теплый, светлый и красивый город с гостеприимными людьми. Sea Breeze прекрасное место для отдыха, где созданы все условия для отдыха и приятного досуга, занятий спортом и летнего драйва на берегу лучезарного Каспия", - отметил популярный российский актер Сергей Бурунов, известный по фильмам и сериалам, среди которых "Полицейский с Рублёвки" и "Слово пацана. Кровь на асфальте".

"Баку всегда ассоциируется с гостеприимством, потрясающей едой, с солнцем, с какой-то бешенной энергией и с потрясающей музыкой. Очень хотела и стремилась в столицу Азербайджана и огромное счастье, что я снова здесь. Вы - счастливые люди, потому что живете на берегу Каспийского моря, в стране, где много солнца и вкусной еды, доброй ауры", - отметила Анна Плетнева.

Еще один новый гастрономический проект, открывший свои двери 8 июня на территории Sea Breeze – The Choyxona, ресторан современной и традиционной узбекской кухни. The Choyxona Sea Breeze – первый зарубежный проект, в пространстве которого представлено 12 уникальных кабинетов, а также летняя терраса на пляже. На открытии ресторана гостей угощали визитной карточкой проекта – узбекским праздничным пловом. Мероприятие также посетил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов.

В этот вечер на главной летней сцене Sea Breeze Resort трехчасовой музыкальный марафон устроили артисты RAAVA Music - Elman, Andro, Mona, Toni, хитмейкеры Bahh Tee & Turken, всеми любимый EMIN, Анна Плетнева, Эллаи, Мурад Ариф, Hiss, Mehin и представители Азербайджана на "Евровидение 2024" FAHREE feat. Ilkin Dovlatov.

Ведущим вечера выступил харизматичный Костя Bravo. Расширенная фан-зона позволила еще большему количеству зрителей быть ближе к любимым артистам. Перед концертом гостей ждал атмосферный dj-сет и гастрономические угощения на фудкортах. Вечер завершился традиционным для Sea Breeze праздничным салютом.

"На протяжении месяца мы готовились к этом праздничному вечеру, который прошел на самом высоком уровне. Все было прекрасно!", - отметила Hiss.

"Для отдыха гостей представлена замечательная концертная программа на берегу Каспия. Для нас было большой честью выступить на Sea Breeze Summer Live", - отметил FAHREE.

"Прекрасное настроение и драйв – лето начинается с самых позитивных эмоций. Всегда счастлив радовать людей композициями, выступать на сцене с талантливыми исполнителями, музыкантами и танцорами. Желаю всем добра и ярких впечатлений!", - отметил Мурад Ариф.

Sea Breeze продолжает активное развитие инфраструктурных объектов. Этим летом на территории представлены луна-парк и цирк, первый ювелирный бутик бренда YANA, pop-up мирового пляжного клуба Nikki Beach. Совсем скоро Sea Breeze встретит множество мировых артистов: с 23 по 28 июля на побережье пройдет международный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2024. Это шесть дней невероятного шоу и атмосфера легендарных фестивалей на берегу Каспийского моря. Лайнап фестиваля ежедневно пополняется именами топовых хедлайнеров со всего мира, среди которых: Jason Derulo, Craig David presents TS5, Nicole Scherzinger, JONY, Artik&Asti, Клава Кока, Ани Лорак, и многие другие.

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