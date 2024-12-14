Эмин Агаларов отметил в Баку юбилей с аншлагом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева состоялся традиционный концерт народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова (EMIN), и вновь с аншлагом. Только в этот раз концерт был посвящен 45-летию артиста, сообщает Trend Life.

Эмин Агаларов родился 12 декабря 1979 года в Баку. В 1983 году с родителями переехал в Москву. Учился в США и Швейцарии, успешный бизнесмен, но музыка в его жизни играет особую роль. EMIN начал музыкальную карьеру в 2006 году, и с тех пор выступает с концертами по всему миру, его песни и клипы находятся в международных теле- и радиоротациях, выпустил более двадцати альбомов, является обладателем множества наград и организатором крупных международных музыкальных фестивалей "ЖАРА" и DREAM Fest с участием мировых звезд.

"Выступление в этом легендарном зале Дворца Гейдара Алиева, где также выступал великий Муслим Магомаев, имеет для меня огромное значение", - отметил музыкант, представив под овации зрителей песни из нового альбома памяти Муслима Магомаева "Верни мне музыку", а также свои хиты "Мой Азербайджан", "Начистоту", "Я лучше всех живу", "Boomerang" и другие.

В атмосфере теплого и доверительного общения с публикой Emin представил свой музыкальный коллектив, спустился в зал и поделился короткими историями из жизни. После окончания концертной программы еще две песни артист исполнил на бис. И лучшими поздравлениями на юбилей стали нескончаемые овации публики...

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