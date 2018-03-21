В Москве азербайджанцы отмечают Новруз (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Праздник весны и солнца, Новруз отмечается многими мусульманскими народами. Немало их живет и в Москве – а потому в российской столице одна за другой проходят выставки, фестивали и ярмарки, посвященные дню весеннего солнцестояния.

Один из таких праздников три дня шел на Арбате, и тысячи людей разных народностей приходили сюда отведать ароматного плова, послушать национальные песни, насладиться яркостью и красотой обрядов, которые временами так схожи с теми, что есть в русской культуре. «У нас в Азербайджане, когда Новруз, на стол надо обязательно ставить крашеные яйца. В России яйца красят на Пасху. И я знаю, что это христианский праздник, но отмечаются они всегда весной – и Новруз, и Пасха. У нас, кстати, всегда на Пасху христиан поздравляют, в Баку много православных. А они к нам приходят с подарками, когда Новруз – в Новруз обязательно надо подарки дарить», - говорит Рахмад, один из посетителей выставки. Рядом с ним стоят и кивают две москвички. Журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан они рассказывают, что сами каждый год поздравляют своих друзей с Новрузом – звонят в Таджикистан и Киргизию. Сами они празднования Нового года, так называют Новруз, никогда не видели – и мероприятие на Арбате стало для них уникальной возможностью.

Вадим родом как раз из Таджикистана, и как он говорит, фестиваль на Арбате позволил ему окунуться в детство: «Люди всегда встречали этот праздник с душой, это было время дружбы и мира. И вот сейчас каждая страна, где празднуют Новруз, представляет что-то свое, собственные традиции, и мне хочется приехать туда, узнать жизнь тех людей, с которыми мы так похожи в наших обрядах. Вот я, например, посмотрел на традиции Азербайджана – и понимаю, что у нас много общего, и мне хочется узнать, что еще нас роднит».

Татьяна, которая всю жизнь прожила в Москве и пришла на фестиваль со всей семьей, оказалась под таким впечатлением от праздника, что загорелась идеей поехать в Азербайджан, чтобы увидеть эту страну и празднование Новруза. «У меня просто дикое желание – купить прямо сейчас билет и полететь, так меня все впечатлило и понравилось, - говорит женщина. – Я ни разу там не была, но много слышала, и вот теперь, мне кажется, был просто последний толчок для того, чтобы исполнить мечту». На вопрос, почему именно Азербайджан – ведь на фестивале есть представители множества стран – Татьяна отвечает, что Азербайджан кажется ей ближе: «У нас вроде как общность какая-то есть, я много знаю про Баку из фильмов советских. Или вот музыка – все же мы знаем, кто такой Муслим Магомаев или Полад Бюльбюльоглу. К тому же мне рассказывали, что там нет проблем с русским языком, его многие знают… Я почему-то уверена, что мне бы понравилось в Баку».

Как говорит руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев, Новруз сегодня фактически один из главных общегородских праздников Москвы. «Это очень радостная и хорошая тенденция, потому что Москва, как и Россия, город многонациональный. У нас есть множество диаспор – но нет никаких закрытых сообществ, где все происходит внутри и никогда не выходит наружу. Наша традиция – это интеграция, диалог, знакомство культур: люди приходят других посмотреть и себя показать, причем демонстрируют ведь исключительно лучшие черты! Это учит уважению друг к другу, уважению к закону. Тот же самый принцип существует в Азербайджане. Такие отношения в многонациональной стране способствуют гражданскому миру. А Новруз всегда объединял людей и служил добру во все времена. Сегодня этот замечательный весенний праздник вошел не только в сердца азербайджанцев, но и россиян, и я рад, что нашей холодной весной мы все согреты теплом этой братской любви», - говорит депутат.

Материал предоставлен пресс-службой межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан

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