В Москве азербайджанцы отмечают Новруз (ФОТО)

21 марта 2018 16:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Праздник весны и солнца, Новруз отмечается многими мусульманскими народами. Немало их живет и в Москве – а потому в российской столице одна за другой проходят выставки, фестивали и ярмарки, посвященные дню весеннего солнцестояния.

Один из таких праздников три дня шел на Арбате, и тысячи людей разных народностей приходили сюда отведать ароматного плова, послушать национальные песни, насладиться яркостью и красотой обрядов, которые временами так схожи с теми, что есть в русской культуре. «У нас в Азербайджане, когда Новруз, на стол надо обязательно ставить крашеные яйца. В России яйца красят на Пасху. И я знаю, что это христианский праздник, но отмечаются они всегда весной – и Новруз, и Пасха. У нас, кстати, всегда на Пасху христиан поздравляют, в Баку много православных. А они к нам приходят с подарками, когда Новруз – в Новруз обязательно надо подарки дарить», - говорит Рахмад, один из посетителей выставки. Рядом с ним стоят и кивают две москвички. Журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан они рассказывают, что сами каждый год поздравляют своих друзей с Новрузом – звонят в Таджикистан и Киргизию. Сами они празднования Нового года, так называют Новруз, никогда не видели – и мероприятие на Арбате стало для них уникальной возможностью.

Вадим родом как раз из Таджикистана, и как он говорит, фестиваль на Арбате позволил ему окунуться в детство: «Люди всегда встречали этот праздник с душой, это было время дружбы и мира. И вот сейчас каждая страна, где празднуют Новруз, представляет что-то свое, собственные традиции, и мне хочется приехать туда, узнать жизнь тех людей, с которыми мы так похожи в наших обрядах. Вот я, например, посмотрел на традиции Азербайджана – и понимаю, что у нас много общего, и мне хочется узнать, что еще нас роднит».

Татьяна, которая всю жизнь прожила в Москве и пришла на фестиваль со всей семьей, оказалась под таким впечатлением от праздника, что загорелась идеей поехать в Азербайджан, чтобы увидеть эту страну и празднование Новруза. «У меня просто дикое желание – купить прямо сейчас билет и полететь, так меня все впечатлило и понравилось, - говорит женщина. – Я ни разу там не была, но много слышала, и вот теперь, мне кажется, был просто последний толчок для того, чтобы исполнить мечту». На вопрос, почему именно Азербайджан – ведь на фестивале есть представители множества стран – Татьяна отвечает, что Азербайджан кажется ей ближе: «У нас вроде как общность какая-то есть, я много знаю про Баку из фильмов советских. Или вот музыка – все же мы знаем, кто такой Муслим Магомаев или Полад Бюльбюльоглу. К тому же мне рассказывали, что там нет проблем с русским языком, его многие знают… Я почему-то уверена, что мне бы понравилось в Баку».

Как говорит руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев, Новруз сегодня фактически один из главных общегородских праздников Москвы. «Это очень радостная и хорошая тенденция, потому что Москва, как и Россия, город многонациональный. У нас есть множество диаспор – но нет никаких закрытых сообществ, где все происходит внутри и никогда не выходит наружу. Наша традиция – это интеграция, диалог, знакомство культур: люди приходят других посмотреть и себя показать, причем демонстрируют ведь исключительно лучшие черты! Это учит уважению друг к другу, уважению к закону. Тот же самый принцип существует в Азербайджане. Такие отношения в многонациональной стране способствуют гражданскому миру. А Новруз всегда объединял людей и служил добру во все времена. Сегодня этот замечательный весенний праздник вошел не только в сердца азербайджанцев, но и россиян, и я рад, что нашей холодной весной мы все согреты теплом этой братской любви», - говорит депутат.

Материал предоставлен пресс-службой межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости категории
Как бороться с "фейковыми" новостями? Школа реальной журналистики в Баку (ФОТО)
Социум 19 марта 21:11
Стартует грандиозный конкурс Azerbaijan Golden Kids Awards, посвященный 100-летию АДР
Социум 19 марта 13:36
Современная женщина Азербайджана – проект в Лянкяране (ФОТО)
Социум 18 марта 17:22
Праздник Новруз, юбилей и кялагаи: красочный вечер в Баку с участием знаменитостей (ФОТО)
Социум 15 марта 13:29
В регионах Азербайджана начинается реализация программы "Модель развития ASAN"
Социум 14 марта 16:15
Грандиозный праздник Новруз в Гала: мастер-класс по шекербура, "папаг атды", "гапы пусду", "фала бахма"
Социум 14 марта 14:34
Скончался Олег Табаков
Социум 12 марта 17:40
Успех азербайджанских кулинаров в Турции и Мальте (ФОТО)
Социум 12 марта 16:33
В Баку рассказали о проведенной в Стамбуле неделе "Справедливость к Ходжалы" (ФОТО)
Социум 10 марта 18:03
В Баку прошел шоколадный праздник (ФОТО)
Социум 10 марта 14:37
Церемония награждения "Деловая женщина года" в Баку (ФОТО)
Социум 10 марта 13:18
Дом интеллекта в Баку (ФОТО)
Социум 9 марта 13:15
В Баку прошла интересная акция "Напиши письмо любимой", посвященная 8 марта (ФОТО)
Социум 8 марта 15:54
Русский язык и литература в регионах Азербайджана (ФОТО)
Социум 6 марта 12:25
Азербайджанские женщины отмечают 8 марта (ФОТО)
Социум 5 марта 17:50
Подарки женщинам на 8 марта – интересная акция в Азербайджанском музее ковра (ФОТО)
Социум 5 марта 14:27
Скончался известный азербайджанский композитор Таир Акпер
Социум 2 марта 23:25
В Баку показали как управлять жизнью и временем (ФОТО)
Социум 1 марта 15:14