В Баку покажут фильм, посвященный общенациональному лидеру Гейдару Алиеву

8 мая 2018 15:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум-класса Cinema Plus, расположенном в торговом центре Gənclik Mall, в связи с 95-летием общенационального лидера Гейдара Алиева пройдет показ документального фильма "Профессионал", сообщили Trend Life в пресс-службе Cinema Plus.

Эта лента является восьмой серией двенадцатисерийного документального фильма "Гейдар Алиев" режиссера Вагифа Мустафаева.

Фильм посвящен периоду работы общенационального лидера Гейдара Алиева в органах государственной безопасности. События этой части фильма охватывают 1949-1969 годы.

Показ фильма состоится 10 мая в 11:30. Вход свободный.

(Автор: Джани Бабаева)

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