Самые прекрасные азербайджанские женщины-полицейские (ФОТО)

2 июля 2018 14:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - 2 июля Азербайджанская полиция отмечает 100-летний юбилей своего создания, сообщает Trend Life. Представительницы прекрасной половины человечества наравне с мужчинами борются с преступностью и обеспечивают закон и порядок, несмотря на то, что служба в полиции, по мнению некоторых - не для женщин. Ведь здесь требуются физическая и психологическая сила, терпение, выносливость, потому как стражи порядка сталкиваются с экстремальными ситуациями. Но азербайджанские женщины давно стали ведущей силой нашей полиции, занимают должность начальника управления, замначальника, главврача поликлиники, начальника отдела и т.д. Женщины-полицейские не менее профессиональны, более того, есть должности, где они почти незаменимы. Постепенно женщины-офицеры ломают привычное к ним отношение как к слабому полу и осваивают такие специальности, которые осилит не каждый мужчина. И на всех должностях в МВД, больших и малых, они работают одинаково успешно и профессионально, охраняя общественное спокойствие, законность и ведя борьбу с преступностью.

Согласно официальным данным, десять процентов личного состава органов МВД Азербайджана в настоящее время составляют представительницы прекрасной половины человечества. Достигшие успеха на службе, женщины продвигаются вперед по карьерной лестнице и им оказывается большое доверие. Основная часть женщин-полицейских заняты во Внутренних войсках, Полку оперативного реагирования, следственных органах, дознании, патрулировании, отделах кадров, инспекциях по делам несовершеннолетних, паспортной регистрации, обработке статистических данных, информации и коммуникаций, международном сотрудничестве, в сфере здравоохранения, канцелярии, в службах "102" и "Безопасный город", в центрах ASAN xidmət и других управления МВД Азербайджана. И эти женщины воистину прекрасны!

Среди них есть и такие известные личности как легендарная спортсменка по стендовой стрельбе, Олимпийский чемпион 2000 года, бронзовый призёр Олимпиады 2004 года, двукратный чемпион мира и троекратный Европы, обладатель множества наград, кавалер орденов "Терегги", "Шохрат", "За Родину", полковник Земфира Мефтахетдинова. Именно она является первым спортсменом независимого Азербайджана, завоевавшим олимпийское золото и первой женщиной, представляющей независимый Азербайджан, выигравшей олимпийскую медаль. Также можно отметить народную артистку Азербайджана, старшего лейтенанта Анаханым Тагиеву (Азерин), солиста образцового военного оркестра МВД. А сколько еще удивительных случаев, ярких личностей, талантливых профессионалов среди сотрудниц. Каждая женщина в погонах достойна уважения и восхищения.

Поздравляем с профессиональным праздником!

(Автор: Вугар Иманов)

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