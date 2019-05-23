В Азербайджане широко отмечают 220-летие Александра Пушкина (ФОТО)

23 мая 2019 14:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Классической гимназии № 160 города Баку (директор Фаина Алекперова), Доме-музее Узеира Гаджибекова (директор Сардар Фараджев), Музейном центре Министерства культуры Азербайджана (директор Везирова Лиана) и Центре творчества Максуда Ибрагимбекова (директор Анна Ибрагимбекова) состоялись очередные конкурсные мероприятия ежегодного проекта "Пушкиниана", сообщили Trend Life в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ).

В этом году проект посвящен 220-летию со дня рождения Александра Пушкина и проводится под девизом "Музеи А.С. Пушкина на карте мира". Итоги "Пушкинианы" будут подведены в июне 2019 года.

А в образовательном комплексе Modern (директор Мина Алиева) состоялся "Пушкинский диктант" с участием учащихся средних и высших учебных заведений Азербайджана. Участников диктанта приветствовала председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина. "Пушкинский диктант" проводится по инициативе Общероссийской общественной организации "Ассоциация учителей литературы и русского языка".

Проект реализуется представительством Россотрудничества в Азербайджане и Ассоциацией преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана при поддержке Русской общины Азербайджана и посольства России в Азербайджане.

(Автор: Вугар Иманов)

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