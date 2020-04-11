Художница из Германии обратилась к азербайджанцам: Давайте поддерживать друг друга! (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известная художница Маргарита Керимова-Соколова, которая на протяжении 25 лет живет и работает в Германии, обратилась к соотечественникам с призывом, сообщает Trend Life.

"Дорогие мои соотечественники! Мы сейчас живем в непростое время, когда мир наполнен этим кошмаром. Наши медики, рискуя жизнь и здоровьем, с утра до ночи стараются спасать людей. Ученые в круглосуточном режиме стараются и найдут лекарство от этой напасти. От нас требуется лишь поддержать их для своего же блага, близких и друзей самоизоляцией, дисциплиной, соблюдением дистанции и гигиены. Мы обязаны это сделать! Опыт показал, что страны, которые несвоевременно приступили к карантинному режиму потерпели очень большой урон. В Германии дисциплина – это норма, поэтому у нас наименьшие потери. Давайте вместе следовать необходимым предписаниям, поддерживать друг друга, и мы обязательно справимся", - сказала художница.

Отметим, что Маргарита Керимова-Соколова родилась в Баку. Её прадед Иван Иванович Соколов был известным русским художником. Училась на художественно-графическом факультете Кубанского университета и в Академии художеств им. Репина (Санкт-Петербург), преподавала в Художественной студии в Баку. Член Союза художников Азербайджана и СССР (с 1969 года), Международной федерации художников при ЮНЕСКО, Международного художественного фонда Российской академии художеств, Международной ассоциации художников, вице-президент Международного фонда эстетического развития. С 1965 года Маргарита Керимова-Соколова принимала участие в выставках советских и азербайджанских художников в различных городах СССР, в Алжире, Германии, США, Франции, на Кубе, в Австрии, Польше, Болгарии. В 1994-1995 годах она жила и работала в США (Филадельфия, Нью-Йорк, Чикаго), а с 1995 года живет в городе Кёльн (Германия). Выставки ее работ с большим успехом проходили как в Азербайджане, так и во многих других странах. Картины Mаргариты Керимовой-Соколовой находятся в известных музеях мира и частных коллекциях.

(Автор: Вугар Иманов)