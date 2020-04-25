Она внесла вклад в развитие культурных связей между Турцией и Азербайджаном – памяти Фейзавяр Алпсар Туран

БАКУ /Trend Life/ - В Стамбуле на 101 году жизни скончалась дочь выдающегося азербайджанского общественного деятеля, учёного, тюрколога, философа, писателя-публициста, художника и врача Али-бека Гусейнзаде - Фейзавяр Алпсар Туран, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры.

Фейзавяр Алпсар Туран родилась 31 декабря 1919 года в Стамбуле. Она окончила Университет изящных искусств им. Мимара Синана. Выставки ее работ многократно проходили в Турции.

Она внесла вклад в развитие культурных связей между Турцией и Азербайджаном.

В 2017 году Фейзавяр Алпсар Туран передала Азербайджану личные вещи, документы и фото из семейного архива Али-бека Гусейнзаде. Это 161 экспонат - произведения, созданные выдающимся писателем и его детьми Салимом Тураном и Фейзевер Алпсар, личные вещи, фотографии, ордена и медали, экземпляр газеты Həyat, вытканный на шелке, и другие. Экспонаты хранятся в Музее Независимости Азербайджана.

17 марта 2018 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении орденом "Достлуг" Фейзавяр Алпсар Туран.

В 2019 году ей была вручена медаль "100-летие Азербайджанской Демократической Республики".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)