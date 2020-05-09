"День Победы" на азербайджанском языке в рамках международной акции (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках международной акции "День Победы на разных языках" и при поддержке Российского информационно-культурного центра в Баку (РИКЦ) студент четвертого курса факультета Международных отношений и регионоведения Азербайджанского университета языков Шахверен Бабаев и ученик Музыкальной школы №3 имени Джовдата Гаджиева Атилла Мамедов исполнили песню "День Победы" на азербайджанском языке. Перевела текст песни "День Победы" (композитор Давид Тухманов, слова Владимир Харитонов) на азербайджанский язык доцент Азербайджанского университета языков Севдагюль Алиева.

Международная акция "День Победы на разных языках" посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"9 мая в разных уголках планеты на многих языках будет звучать песня "День Победы", символизирующая бессмертный подвиг всех, кто сражался против фашизма, и уже давно ставшая неофициальным гимном Великой Победы, - отмечается в сообщении. - Для желающих исполнить эту песню на портале "Диктант Победы" и сайте pobeda-2020.ru был запущен специальный сервис с функцией караоке на языках народов России и стран мира".

В агентстве добавили, что участники смогут записать на сайте видеоролик с собственным исполнением песни, прислав его по ссылке и разместив на своих страницах в социальных сетях. "По итогам акции состоится конкурс, лучшие видеоролики покажут по центральным каналам российского телевидения, в социальных медиа и на сайте Диктантпобеды.рф", - указали в агентстве.

Проект реализуется оргкомитетом "Наша Победа" в партнерстве с Федеральным агентством по делам национальностей, Федеральным агентством по делам печати и массовых коммуникаций (Роспечать), Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом, Российским союзом ветеранов, движением "Волонтеры Победы".

(Автор: Вугар Иманов)