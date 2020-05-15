Эта история о невероятном мальчике, который сильно повлиял на жизнь EMINа (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) представил документальный фильм и видеоклип "МАМА. Больше, чем история одного ребенка", сообщили Trend Life в пресс-службе музыканта.

Есть истории, которые меняют жизни, есть истории, которые трогают нас и заставляют сердце биться чаще. Есть люди, дети, семьи, которые мотивируют на самые искренние и добрые поступки. И эта история про них...

Про одну семью, но одновременно и про все другие семьи, которые борются за здоровье и счастье своих детей каждый день. Эта история об одном невероятном мальчике, который однажды сильно повлиял на жизнь EMINа. Эта история о Хусаине, который собой олицетворяет всех детей с особенностями развития. Детей сильных, смелых, добрых, искренних, таких светлых. Эта песня и этот фильм посвящается им и их не менее сильным мамам.

"Мы снимали эту историю два года. Песню я написал после встречи с моим дорогим другом Хусаинчиком и его семьей в 2018 году. Этим фильмом мы хотели показать, что таких историй вокруг нас много, и достаточно просто оглянуться вокруг, увидеть, узнать, чем мы можем помочь детям и их родителям. Нашей целью было не просто снять фильм как можно скорее, а показать, какой большой и трудный путь может проходить ребёнок ежедневно. Спасибо всем, кто принимал участие в создании истории и побудил меня на неё, особенно Саше Ефимовой, которая как продюсер и режиссер этого фильма, в первую очередь мама особенного ребенка.

Оглянитесь вокруг, давайте все вместе помогать детям, давайте верить в них, давайте будем рядом. Давайте делать добрые дела громко" – сказал EMIN.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: )