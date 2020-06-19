92-летняя легендарная Роза Джалилова: Только в единстве и культуре народа лежит избавление от пандемии!

Социум 19 июня 2020 15:08 (UTC+04:00)
92-летняя легендарная Роза Джалилова: Только в единстве и культуре народа лежит избавление от пандемии!

БАКУ /Trend Life/ - Только в единстве и высокой культуре народа, следовании законам государства и высокой социальной ответственности каждого гражданина страны лежит избавление от пандемии коронавируса, сказала сегодня Trend Life 92-летняя легендарная азербайджанская танцовщица, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", президентский стипендиат, народная артистка Роза Джалилова.

"В эти трудные дни пандемии коронавируса Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь показал свои высокие человеческие качества, поставив во главе стратегии борьбы здоровье каждого гражданина страны. Мне 92 года и на своем веку видела множество государственных деятелей, но Президент Азербайджана Ильхам Алиев имеет для меня и всего народа особое значение, достойный сын великого Гейдара Алиева. Именно благодаря главе государства наша страна занимает высокое место в международном мире. Посмотрите, сколько возведено дополнительных медицинских объектов, лучшие больницы страны отданы для лечения больных коронавирусом, все обеспечены необходимыми современными аппаратами и медикаментами, лучшие гостиницы отданы для содержания в карантине. Врачи, медсестры, весь медицинский персонал с большим трудом, неимоверными усилиями борются с этой напастью", - отметила Роза Джалилова.

Легендарная танцовщица на протяжении около четырех месяцев строго соблюдает правила карантина и социальной изоляции.

"Наш народ проходил множество тяжелых испытаний, и я уверена, что выдержим и пандемию. Иначе и быть не может! Потому что у нас есть еще множество не реализованных дел, мы стремимся к процветанию родного края и ценна жизнь каждого азербайджанца. С начало пандемии коронавируса были введены жесткие меры и послабления, и нынешний двухнедельный строгий карантин направлен для нашего здоровья, близких и родных, пожилых и детей. А почему это ввели? Потому что ряд безответственных граждан нарушали режим карантина, и способствовали резкому увеличению числа зараженных и летальным исходам. Это надо осознавать и просто набраться терпения, чтобы в дальнейшем не было еще более серьёзных проблем. Желаю всему народу терпения и здоровья! Лучшие дни нашего замечательного, доброго и трудолюбивого народа еще впереди, есть мечты и они должны претвориться в жизнь", - добавила Роза Джалилова.

(Авторы: Вугар Иманов)

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