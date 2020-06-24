Чего они этим добиваются, хотят заболеть? - заслуженный артист Рахман Рахманов

БАКУ /Trend Life/ - Безусловно, карантинный режим при пандемии – мера необходимая, сказал Trend Life заслуженный артист Азербайджана, ведущий актер Государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига Рахман Рахманов.

"Посмотрите, насколько сейчас увеличилось число зараженных инфекцией. Поэтому люди должны понять, насколько важно придерживаться правил карантина. В частности, необходимо носить медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию, избегать мест массового скопления людей и следовать правилам гигиены. Лично я и члены моей семьи стараемся не покидать квартиру, выходим только в магазин за продуктами, следуя всем предусмотренным условиям. Не понимаю, почему люди не хотят выполнять простые нормы карантинного режима? Чего они этим добиваются, хотят заболеть? Ведь они могут не только сами заболеть, но и заразить своих близких и окружающих.

Я обращаюсь к каждому гражданину нашей страны - выполняйте все требования Оперативного штаба при Кабинете министров. Коронавирус - очень серьёзное инфекционное заболевание, им заразились и продолжают заражаться десятки тысяч людей во всем мире", - отметил заслуженный артист.

Рахманов подчеркнул, что в сложившейся ситуации, чтобы пережить эти тяжелые дни граждане должны проявить единство.

"Государство и правительство приняли и принимают абсолютно все необходимые меры с целью предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции в стране. Я читаю прессу, смотрю телеканалы, и вижу, какая работа проводится для защиты здоровья населения. Но и граждане тоже должны подумать о своем здоровье, соблюдать правила, чтобы быстрее преодолеть этот сложный период", - добавил актер.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова )