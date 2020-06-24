Понял, что не стоит жаловаться... - заслуженный артист Салман Байрамов

БАКУ /Trend Life/ - Десятки лабораторий, ученые по всему миру работают над созданием вакцины от коронавируса. Но пока ее нет, и каждому из нас нужно трезво отнестись к ситуации, оставаться дома, соблюдая карантин.

Об этом сказал Trend Life заслуженный артист Азербайджана, актер Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Салман Байрамов.

"Увы, находятся люди, которые до сих пор не соблюдают правила карантинного режима. Это каким надо быть недалеким человеком, чтобы не ценить свою жизнь и здоровье. Как можно отрицать существование коронавируса, осознанно игнорировать профилактические меры, подвергая себя опасности заражения? Они не берегут себя, но пусть хотя бы подумают об окружающих и отнесутся к ним с уважением. Ведь рано или поздно эти несознательные люди могут принести инфекцию домой, а там родные и близкие", - подчеркнул заслуженный артист Азербайджана.

Салман Байрамов призвал всех беречь себя, и в период карантина оставаться дома.

"Я человек активный, всегда в обществе, на сцене, но как-то к этой ситуации приспособился, сижу дома, и других к этому призываю. Надо трезво подойти к ситуации. Сейчас все зависит от наших действий - мы можем или погубить себя, или вместе выйти из этой ситуации. Понял, что не стоит жаловаться, нахожу себе занятия - пишу новые рассказы, читаю книги, составил список композиторов, чьи произведения еще не слушал. У меня есть тутек, саз, чонгури - иногда играю. Занятие по душе можно найти всегда, сейчас главное оставаться дома", - добавил актер.

(Автор: Джани Бабаева)