Русские в соцсетях: Армяне будут кайфовать, портить наших девочек, "бабло срубать", а мы за них кровь проливать?

БАКУ /Trend Life/ - Антиазербайджанская кампания в ведущих российских СМИ и телеканалах, в то время как Азербайджан ведет освободительную войну против армянских оккупантов, неоднозначно воспринимается российским обществом. И сколько бы грязи не лилось против Азербайджана, россияне имеют свои мозги и расценивают происходящие события вполне адекватно. Более того, призывы популярных личностей армянской национальности в России воспринимают в штыки. Эти мысли россияне пишут в соцсетях. Например, достаточно просто пройти по ссылке "Армяне предложили отправить в Карабах русских ребят" https://youtu.be/e_eBq57SlWs YouTube-канала "Обманутый Россиянин" и прочитать комментарии пользователей, некоторые из которых представляем читателям Trend Life.

Пользователи прокомментировали участие юмориста, хозяин Comedy Club Гарика Мартиросяна на шоу Владимира Соловьёва "Контакт", в котором заявил, что армяне ждут от России решительных действий в Нагорном Карабахе. Фактически, предложив отправить русских ребят воевать ради интересов армянской хунты. Россияне "прошлись" и по миллионеру Рубену Варданяну. И вот, чем ответили россияне.

"Ха-ха. Очень интересно получается: Мартиросян сидит и жирует в Москве, а русские ребята должны отправиться на фронт"

"Они будут здесь наших девочек портить, бабло срубать, а мы за них кровь проливать?"

"Забирай Галустяна и Кеосаяна и валите на войну! Надеюсь, не приедете оттуда отуплять русский народ своими быдланскими шутками".

"Почему , Мартиросян , сам не на линии фронта ??? "Патриот" своего народа !!! Иди и воюй !!!! Нам Карабах зачем ???"

"Вау, армяне из Москвы не хотят ехать и защищать, а стыдно должно быть русским?".

"Зачем нам армяне, хитрые и любящие не Россию, а деньги которые им легко здесь даются???"

"Россияне, не входите в конфликт, пусть сами расхлёбывают кашу, которую заварили, а то только рожи наели !!!"

"Да вы че, армяне на рынке все сидят, у нас в Ставрополе чалятся, армянский город, очень хитрые".

"Мартиросяна, Кеосаняна и Бабаяна мобилизовать и в окопы...дешёвых болтунов-пропагандистов..."

"Отец офицер говорил: хуже армян солдат нет, ленивые и хитрые люди, которые всегда стараются в каптерщики попасть. Вас конечно жалко, но если вы не можете и не хотите защищать, погибайте или бегите, вы это умеете".

"Еще недавно в Армении закрыли русские школы и тв. А еще хотять чтобы за них русские парни воевали. Хитрые!"

"Мартиросян вас патриотов Армении на рынках в России сидит целая армия , собирайтесь и идите защищать свою родину, а не показывайте как вы страдаете сидя в Москве, мерзко на вас смотреть"

"Трусы! А за них русские будут воевать ????? ПОЗОР!!!"

"Вот и отличная армия в 3 млн. армян, проживающих в России, собирайте свои вещи и идите боритесь за то, во что вы верите! Причем здесь мы, русские??? Я отказываюсь понимать ваши территориальные армянские проблемы с Азербайджаном!!!"

"Каждому армянину, считающему что РФ должна вмешаться, билет на историческую родину и калашников в подарок. Сколько таких будет из трёх миллионов?"

"Русский для армянина это человек с которого всегда можно что то поиметь)). Это в их природе)"

"Пускай эти Мартиросяны, Симоняны защищают свою Родину - патриоты хреновы!!!! Хотят на чужом горбу в рай попасть!!!"

"Хотят опять на наших пацанах выехать, они тут бабло будут рубить, а молодежь гибнуть"

"Войну надо остановить, а наших ребят (любой национальности) ни в коем разе нельзя на войну посылать. А недавно они кричали: убирайте свои базы из Армении, а теперь кричат: Ваня помоги..."

"Чего-то раньше у меня было уважение к армянам, а сейчас нет"

"Поезжай и воюй, нечего прятаться в России, а мы своих детей не отдадим"

"Ишь ты , вспомнили про Россию, когда погибать надо , спасаться за счет жизни наших ребят !!!

"Предлагаю Хлопотливой тётушки из Италии собрать в один отряд :Кургинян, Бабаян, Симонян, Шахназаров, Багдасарян, Киосаян, Мартиросян, Галустян. И вперед в Карабах".

"Опять что-то ждут от России, а потом их же будут проклинать. Пусть Мартиросян не ждет от России, а сам идет и воюет. А если Соловьеву так жалко то пусть не сидит с микрофоном, а идет на войну за Армению. Хватит уже жертвовать русским народом".

"Где была тревога у армян когда они гнали азербайджанцев из Армении,чинили геноцид в Ходжалы,30 лет удерживали 20% территории суверенного государства? Не думали они и о 1млн. беженцев азербайджанцев. Разве эти люди, ютившиеся в палаточных городках 30 лет не должны спросить с этих армян за то, что они учинили? Куда делось армянское высокомерие, обещания дойти до Баку? Конечно! Воевать должен Русский солдат, а армяне шашлыки жрать?"

"Никак не могут усвоить простую истину: русские им НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНЫ! ОНИ ВСЕГДА СТРЕМИЛИСЬ К АМЕРИКЕ, и не скрывали этого. Это неблагодарные люди - не все, конечно, но...в большей массе".

"РОССИЯ ПОМОЖЕТ АРМЕНИИ АРМЯНСКИМИ ДОБРОВОЛЬЦАМИ, 3000000 армян с награбленным на выход, все на войну. Все армяне покинули Российские спортзалы, хватит приставать к Российским девушкам. Инстаграмы с дорогими машинами, домами ......Все в Армению"

"Они все заполонили: кафе, рестораны, асфальт кладут, прям спецы в дорожном строительстве, но родину защищать- это не их фишка!"

"Да они в Москве кайфуют хотят, чтобы русские за них воевали???"

"Как им стало плохо, так сразу руссаков вспомнил, что братья езжайте и воюйте сами, а как флаги жгли российские герои были вот и воюйте сами"

"Мартиросян,Галустян,Бабаян,Кеосаян,Багдасарян,Симоньян,Шахназарян,Мирзоян,Петросян,Согомонян, Овсепян - их только прописанных в теплых студиях Останкино, целый батальон набирается. Вот пускай и едут воевать за армянстан, а русских парней хватить на бойню отправлять! А этот, ворюга, который наворовал в России миллиарды призывает к совести"

"Нет уж. Русские за всех должны погибать. Призывают за себя воевать, а сами дальше сидеть в тепленких домиках будут. Это вообще край наглости".

"Зачем русских за дураков считать. В Армении не осталось ни одного русского, даже своих, которые плохо разговаривают по армянски не обслуживали в магазинах. Сами защищайте, настоящие патриоты!!!"

"Привыкли свои вопросы решать чужими руками. Не пройдет. Езжайте все армянские патриоты и решайте свои вопросы сами. Точка."

"Гарик. Вперёд. Кто мешает??? Почему не идёшь воевать?? Ты так любишь Армению. Почему ты до сих пор в Москве??"

"Мартиросян и прочие, езжайте и спасайте страну, причем тут русские солдаты))) Вас,армян ,только в России и Москве в частности ,больше, чем в самой Армении)))"

"Подавляющее большинство армян в глаза говорят брат-мрат и т.д., а сами обманывают. Знаем, с вами дело сто раз имел. Так что это пустой разговор. Русские для армян просто средство извлечения каких либо благ".

И таких комментариев тысячи в соцсетях…

(Автор: Вугар Иманов)